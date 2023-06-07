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Öztunç, Kahramanmaraş’taki 10 kilometrelik yolun akıbetini sordu!

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan’ın Kışla ile Kayacık mahalleleri arasındaki kullanılamaz halde bulanan 10 km’lik yolun onarımın yapılmamasını Ankara’da TBMM gündemine taşıdı.

Öztunç, Kahramanmaraş’taki 10 kilometrelik yolun akıbetini sordu!

Öztunç, Kahramanmaraş’taki 10 kilometrelik yolun akıbetini sordu!

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan’ın Kışla ile Kayacık mahalleleri arasındaki kullanılamaz halde bulanan 10 km’lik yolun onarımın yapılmamasını Ankara’da TBMM gündemine taşıdı.

07 Haziran 2023 Çarşamba 17:45

Depremin ve doğal afetlerin vurduğu Kahramanmaraş'ta hemşerilerine verilen sözlerin seçim yatırımı olarak kalmaması gerektiğini belirten CHP’li Ali Öztunç, memleketindeki sorunları tek tek Meclis çatısı altında iktidarın ve kamuoyunun gözüne gözüne sokarak çözmekte kararlı.

Bu çerçevede seçimler sonrası ara vermeden çalışmalarına başlayan Ali Öztunç, ilk etapta Elbistan’ın Kalaycık-Kışla ve Doğanköy mahalleleri arasındaki 17 km’lik yolun 7 km’lik kısmının yapılıp 10 km’lik kısmının yapılmamasının gerekçesini istedi.

“SEÇİM YATIRIMI OLARAK MI DÜŞÜNÜLDÜ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yazılı olarak cevaplandırması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sunan Öztunç’un önergesi ve kamuoyu adına yanıt beklediği sorular şu şekilde oldu:

“Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Kalaycık-Kışla ve Doğanköy mahalleleri arasındaki 17km’lik yol, ağır tonajlı kamyonların maden yatağından hafriyat çekmesi, deprem ve yoğun yağışlar neticesinde hasar görmüş ve kullanılamaz duruma gelmiştir. Seçimden önce 17 km’lik yolun yapılacağı söylenmesine rağmen Doğanköy’den başlayıp Kışla mahallesine kadar olan 7km’lik yol onarımı yapılmış ancak Kışla ile Kalaycık mahalleleri arasındaki 10 km’lik yol yapılmamıştır.

Buna istinaden;

- Elbistan ilçesine bağlı Kalaycık-Kışla ve Doğanköy mahalleleri arasındaki hasar gören 17 km’lik yolun 7km’sinin yapılıp geriye kalan 10km’lik kısmının yapılmaması bir seçim yatırımı olarak mı düşünülmüştür?

- Kalaycık-Kışla ve Doğanköy mahalleleri arasındaki 17km’lik yolun 7km’lik kısmının yapılıp kalan 10km’lik yolun yapılmamasının gerekçesi nedir?

- Kışla Kalaycık arasındaki 10km’lik yolun ne zaman yapılması düşünülmektedir?”

Anahtar Kelimeler:
ÖztunçKahramanmaraş’taki 10 Kilometrelik Yolun Akıbetini Sordu!
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