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Pandemi Mutluluklarına Engel Olamadı

Dulkadiroğlu Belediyesi, 2020 yılı içerisinde ilçede bin 800 çiftin dünya evine girdiğini açıkladı.

Pandemi Mutluluklarına Engel Olamadı

Pandemi Mutluluklarına Engel Olamadı

Dulkadiroğlu Belediyesi, 2020 yılı içerisinde ilçede bin 800 çiftin dünya evine girdiğini açıkladı.

04 Ocak 2021 Pazartesi 15:55
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Pandemi süreciyle çeşitli kısıtlamaların uygulandığı 2020 yılında Dulkadiroğlu’nda bin 800 çift dünya evine girdi. Dulkadiroğlu Belediyesi, 2020 yılının girmesiyle dünya genelinde patlak veren pandemi sürecine rağmen ilçede nikah organizasyonların devam ettiğini bildirdi. Pandemi tedbirlerini en üst düzeyde tutan Dulkadiroğlu Belediyesi, çiftlerin sağlığını da göz önünde bulundurarak nikah işlemlerini yıl boyu sürdürdü.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları kaydetti: “Sevgi her engeli aşar düşüncesiyle evlenmek isteyen çiftlerimizi kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geride bıraktığımız yılda toplamda bin 800 çiftimizin nikahını kıydık. Onların sağlığını da düşünerek nikah sarayımızda pandemiye uygun bir düzen aldık. Bu düzen çerçevesinde yıl boyu nikah faaliyetlerimizi sürdürdük. Ben tüm çiftlerimize bir ömür boyu mutluluk diliyorum. İnşallah 2021 yılı pandemiden uzak sağlıklı ve huzurlu bir yıl olur.”

 


 

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