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Pazarcık’ta deprem tatbikatı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 2022 yılının ‘Tatbikatlar Yılı’ olarak ilan edilmesi üzerine, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Pazarcık’ta deprem tatbikatı

Pazarcık’ta deprem tatbikatı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 2022 yılının ‘Tatbikatlar Yılı’ olarak ilan edilmesi üzerine, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

06 Kasım 2022 Pazar 15:28

Pazarcık İlçe Kaymakamı Mustafa Hamit KIYICI’nın talimatları doğrultusunda, Kaymakamlık binasında görev yapan tüm personellerin ve binada bulunan vatandaşların katılımı ile deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği tatbikatta; Anons sisteminin çalınmasıyla birlikte tüm personel ve sivil vatandaşlar en güvenli bir yerde (masa, sıra, koltuk, kanepe) çök, kapan, tutun davranış şekli uygulandı. 35 saniye süren sarsıntı sonrası kaymakamlık binasının planlı bir şekilde boşaltılması ve önceden belirlenen toplanma alanına geçildi.

Kaymakamlık Hizmet Binası bahçesindeki toplanma alanında, Pazarcık MEB-AKUB lideri Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Yahya Çoraplı, tatbikata katılanlara deprem nedir, deprem anında ve sonrasında nasıl hareket edilmesi gerektiği ve depremin zararları konusunda bilgi verdi.

Ardından Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çilo, “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 2022 yılı "Afet Tatbikat Yılı" olarak belirlenmiştir. Ülkemizin deprem kuşağında olması sebebiyle bu tür tatbikat çalışmalarını çok ciddiye alıyoruz. Bu konuda toplumsal farkındalığın oluşturması gerektiğine inanıyoruz. Afet anında verilecek doğru tepkiler ancak yapılacak tatbikatlarla ve verilecek eğitimlerle mümkün olacaktır. Söylersen unutulur, gösterirsen yarısı hatırlanır ama tatbikat yapılırsa hiç unutulmaz ve muhtemel doğal afetlerde hatırlanır ve aynen uygulanmaya çalışılır. Yalnız yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz. Bu tatbikat sürecine destekleri için Sayın Kaymakamımıza, hizmet binamızdaki tüm müdürlüklerimize ve tatbikata katılanlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Pazarcık’ta Deprem Tatbikatı
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