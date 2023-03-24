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Ramazan Gürbak, “Yaralarımızı birlikte saracağız Kahramanmaraş'ım”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili aday adayı Ramazan Gürbak, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremleri sonrasında yaraları birlikte sararak hep beraber yeniden ayağa kalkacaklarını belirtti.

Ramazan Gürbak, “Yaralarımızı birlikte saracağız Kahramanmaraş'ım”

Ramazan Gürbak, “Yaralarımızı birlikte saracağız Kahramanmaraş'ım”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili aday adayı Ramazan Gürbak, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremleri sonrasında yaraları birlikte sararak hep beraber yeniden ayağa kalkacaklarını belirtti.

24 Mart 2023 Cuma 15:05

Serintepe Mahalle Muhtarlığı görevini başarıyla yöneten Ramazan Gürbak, halkın gösterdiği teveccüh ile AK Parti’den milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunu yaparak seçim çalışmalarına da bir yandan başladı.

Aday adalığı sürecini “Bu yola çıkmamın tek sebebi hemşehrilerimdir.” diyen Gürbak konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Tek bir şansımız var o da yaralarımızı birlikte sarmak”

"Bildiğiniz üzere 6 Şubat'ta büyük bir yıkım ve acı yaşadık. "ASRIN FELAKETİ" hepimizi acıya ve yasa boğdu. Bu acı günleri de birbirimize sımsıkı sarılarak atlatıyoruz. İlk andan itibaren kardeşlerimizin "Sesimi duyan var mı" demesini beklemeden ses olmaya, nefes olmaya çalıştık. Devletimiz ve milletimiz el ele Dünyada eşine az rastlanır bir mücadele verdik. Hep birlikte gecemizi gündüzümüze kattık. 'Acılar paylaştıkça azalır' düsturunu şiar edinip yollara koyulduk. Biliyorum ki bu acıların üstesinden gelmek için tek bir şansımız var o da yaralarımızı birlikte sarmak.

“Bu yola çıkmanın tek sebebi ise yine muhterem hemşerilerimdir”

“Hayatım boyunca iç içe olduğum Kahramanmaraşlı kardeşlerimle vekillik süresince de ve daha sonrasında da hep iç içe olacağız. Kahramanmaraş'ımızın tüm ilçeleri ve beldelerini çok uzun yıllardır geziyor ve yüreklerine dokunuyoruz. Bu yola çıkmanın tek sebebi ise yine muhterem hemşerilerimdir. Ailem olarak gördüğüm hemşerilerimin yaralarına merhem olabilmek için bu kutlu yolculuğa çıktım. Dünyanın en büyük afetlerinden birini yaşadık ve yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Bu görevin vebali vardır ve mensubu olmaktan gurur duyduğum memleketimin bir ferdi olarak biz de taşın altına elimizi değil gövdemizi koyuyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nda yeniden güçlü bir Türkiye için yola revan olduk. Cumhurbaşkanımız Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda bizlerde bir neferiz ve yaralarımızı birlikte saracağız inşallah."

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Ramazan Gürbak“Yaralarımızı Birlikte Saracağız Kahramanmaraşım”
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