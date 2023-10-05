Sami Konukoğlu, ‘Dijitalleşmeye uyum artık bir zorunluluk’

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası İş ve İstif Makinaları Kongresi ve Kiralama Zirvesi'nde konuşma yapan Konukoğlu, rekabette geri kalmamak için dijitalleşmeye her zamankinden daha fazla değer vermek gerektiğini kaydetti.

Konukoğlu, "Ürettiğimiz makinaların dijitalleşmesi için yatırımlarımızı artırmak ve insan kaynağımızı bu yönde eğitme yoluna gitmemiz gerekmektedir" dedi.

Makinaların hızla dijitalleştiği yeni iş ortamında performansı ve verimliliği artırırken maliyetleri ve emisyonu azaltmak gerektiğinin altını çizen Sami Konukoğlu, “Veri işleme ve değerlendirme hızının, otonominin, elektrifikasyonun ve makina endüstrisinde geleceği belirleyecek tüm trendlerin hassasiyetle değerlendirilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Sami Konukoğlu, ASKO Holding olarak dijitalleşme ve elektrifikasyon konularında ciddi adımlar attıklarını ve geleceği bugünden inşa etmeye başladıklarını sözlerine ekledi.