Sanko Hastanesi, ‘Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım’ Ünvanı Aldı

Ülkemizde çocuk sağlığının iyileştirilmesine yönelik hizmetler kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” kapsamında SANKO Üniversitesi Hastanesi “Başarılı Emzirmede 10 Adım” ve “Bebek Formüllerinin Pazarlanmasına Dair Uluslararası Yasa” çerçevesinde değerlendirilerek, “Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım” ünvanı ile ödüllendirildi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törende İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki tarafından SANKO Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yrd. Dr. Suat Özerbaş ve Başhemşire Ceylan Özyılmaz’a “Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım” belgesi ile hastanenin 2004 yılında aldığı “Bebek Dostu Hastane” ünvanını başarıyla devam ettirdiği için teşekkür belgesi takdim edildi.