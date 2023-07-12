Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş Büyükşehir, caddeleri bir bir yeniliyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir, caddeleri bir bir...
Ekinözü’nde Konteyner Kent’in Ulaşımı İyileştirildi!
Ekinözü’nde Konteyner Kent’in Ulaşımı İyileştirildi!
Başkan Güngör, Binevler Bölgesindeki Esnafı Ziyaret Etti
Başkan Güngör, Binevler Bölgesindeki Esnafı...
Alparslan Türkeş Bulvarı’nda 2. Etap Asfaltına Başlandı
Alparslan Türkeş Bulvarı’nda 2. Etap...
Büyükşehir, Zararlılarla Mücadele İçin 7/24 Sahada
Büyükşehir, Zararlılarla Mücadele İçin 7/24...

Sanko Holding Depremden Etkilenen Öğrencilere 5 Bin Adet Tablet Bağışladı

SANKO Holding, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na 5 bin adet tablet bağışladı.

Sanko Holding Depremden Etkilenen Öğrencilere 5 Bin Adet Tablet Bağışladı

Sanko Holding Depremden Etkilenen Öğrencilere 5 Bin Adet Tablet Bağışladı

SANKO Holding, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na 5 bin adet tablet bağışladı.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 20:04

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın eğitimin yarıda kalmaması için başlattığı kampanyaya 5 bin tablet bağışıyla katkı sunduklarını söyledi.

Depremden etkilenen öğrencilerin eğitimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri için verilecek desteklerin önemine vurgu yapan Konukoğlu, şunları kaydetti:

“TEKNOFEST’in ana paydaş kurumlarından biri olarak bu anlamlı kampanyaya biz de SANKO Holding olarak destek vermek istedik. Depremden etkilenen öğrencilerimizin çalışmalarını sürdürmelerine katkı sağlamak amacıyla SANKO Holding olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na 5 bin adet tablet bağışında bulunduk.”

Maddi ve manevi tüm imkanlarını seferber ettiklerini ifade eden Konukoğlu, “120 yıl önce Gaziantep’te kurulmuş ve bu topraklarda yüzyılı aşkın süredir çalışan, üreten bir şirket olarak bu felaketi de dayanışma ile atlatacağımıza yürekten inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de şehrimizi ve bölgemizi ayağa kaldırmak ve yaraları sarmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

SANKO, Gaziantep, Kahramanmaraş Narlı ve Adıyaman’da geçici yaşam alanları oluşturabilmek için yaklaşık 1500 konteynerden oluşan konteyner kentlerin kurulumunu tamamlamıştı. Bu konteyner kentler içinde oluşturdukları öğrenim birimleriyle de öğrencilerin eğitimlerine destek olmaya ve öğrencileri psikososyal açıdan da desteklemeye devam ediyor.

Son Güncelleme: 12.07.2023 20:08
Anahtar Kelimeler:
Sanko Holding Depremden Etkilenen Öğrencilere 5 Bin Adet Tablet Bağışladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye – Güney Kore Kardeşlik Mahallesi Konteyner Kent’in Açılışı Gerçekleştirildi
Türkiye – Güney Kore Kardeşlik Mahallesi Konteyner Kent’in Açılışı Gerçekleştirildi
Baro Başkanı Gül, ‘Kamu görevlileri hakkında soruşturma izni süreçleri işletilmektedir’
Baro Başkanı Gül, ‘Kamu görevlileri hakkında soruşturma izni süreçleri işletilmektedir’
Başkan Güngör, ‘Binevler bölgesinde yenileme çalışmalarımız sürüyor’
Başkan Güngör, ‘Binevler bölgesinde yenileme çalışmalarımız sürüyor’
Kahramanmaraş’ın içmesuyuna güvence olacak Kısık barajı’nın ihalesi yapıldı!
Kahramanmaraş’ın içmesuyuna güvence olacak Kısık barajı’nın ihalesi yapıldı!
Kahramanmaraş’ta kontrollü yıkım sürüyor
Kahramanmaraş’ta kontrollü yıkım sürüyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber