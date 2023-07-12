Sanko Holding Depremden Etkilenen Öğrencilere 5 Bin Adet Tablet Bağışladı

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın eğitimin yarıda kalmaması için başlattığı kampanyaya 5 bin tablet bağışıyla katkı sunduklarını söyledi.

Depremden etkilenen öğrencilerin eğitimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri için verilecek desteklerin önemine vurgu yapan Konukoğlu, şunları kaydetti:

“TEKNOFEST’in ana paydaş kurumlarından biri olarak bu anlamlı kampanyaya biz de SANKO Holding olarak destek vermek istedik. Depremden etkilenen öğrencilerimizin çalışmalarını sürdürmelerine katkı sağlamak amacıyla SANKO Holding olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na 5 bin adet tablet bağışında bulunduk.”

Maddi ve manevi tüm imkanlarını seferber ettiklerini ifade eden Konukoğlu, “120 yıl önce Gaziantep’te kurulmuş ve bu topraklarda yüzyılı aşkın süredir çalışan, üreten bir şirket olarak bu felaketi de dayanışma ile atlatacağımıza yürekten inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de şehrimizi ve bölgemizi ayağa kaldırmak ve yaraları sarmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

SANKO, Gaziantep, Kahramanmaraş Narlı ve Adıyaman’da geçici yaşam alanları oluşturabilmek için yaklaşık 1500 konteynerden oluşan konteyner kentlerin kurulumunu tamamlamıştı. Bu konteyner kentler içinde oluşturdukları öğrenim birimleriyle de öğrencilerin eğitimlerine destek olmaya ve öğrencileri psikososyal açıdan da desteklemeye devam ediyor.