Sanko Okullarından Yüzme Başarısı

Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen müsabakalara SANKO Okulları öğrencileri Beril Tanrıtanır, Defne Su Demirbakan, Duru Kayın, Nehir Kelleci, Nur Zorkirişçi, Cansu Yıldırım, Kadirhan Sağlam, Ali Emre Simitçi, Mustafa Kerem Kaya, Yiğit Settar Evgülü, Ertan Emre Alageyik, Furkan Nadir Yıldız, Furkan Orkun Kasar ve Fahri Tuna Suat katıldı.
Yarışmada, SANKO Okulları Genç Kız Takımı ve Genç Erkek Takımı il ikinciliği kupası kazanırken; bireysel yarışlarda 11 birincilik, 32 ikincilik ve 10 üçüncülük madalyası olmak üzere toplam 53 madalya kazanma başarısı gösterdi.
Sporcularını ve başarıya katkı sunan öğretmenleri kutlayan SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Genç Kız ve Erkek Takımlarına bölge finallerinde başarılar diledi.