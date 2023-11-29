SANKO Okullarından Yüzme Başarısı

SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Okullar Arası Gençler Yüzme İl Birinciliği Müsabakası”nda çeşitli kategorilerde 11 altın, 32 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 53 madalya kazanarak önemli başarıya imza attı.