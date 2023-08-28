SANKO Rektörü Dağlı’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Prof. Dr. Dağlı, “101 yıl önce vatanının bölünmez bütünlüğüne kastedenlere karşı aziz milletimiz; kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle topyekûn verdiği bağımsızlık mücadelesi ile tüm milletlere örnek olacak emsalsiz bir zafere imza attı” dedi.

30 Ağustos Zaferi’nin; bütün yokluklara ve imkansızlıklara rağmen Türk Milletinin, birlik ve beraberlik ruhuyla tek yürek olduğunda önünde hiçbir gücün duramayacağını gösterdiği, egemenliğini kayıtsız şartsız tüm dünyaya haykırdığı ve mücadelesini zaferle taçlandırdığı büyük bir fedakârlık ve inanç örneği olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dağlı, mesajında şunları kaydetti:

“Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan bu cennet vatanın ilelebet payidar olabilmesi için milletimizin gösterdiği fedakârlık ve mücadele azminden ilham alarak, bu kutsal topraklara sahip çıkmak boynumuzun borcudur.

SANKO Üniversitesi olarak, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Vatanını en çok seven vazifesini en iyi yapandır’ sözünden hareketle, bilgisi ve özgüveni ile üstleneceği sorumlulukları başarıyla yerine getirecek, iyi eğitim almış gençler yetiştirmenin yanı sıra güçlü kadromuz ve en güncel teknolojik alt yapımızla bölgemize ve ülkemize sağlık alanında da katkı sunma arzumuz çoğalarak devam etmektedir.”

Prof. Dr. Dağlı, “Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan toprağının bütünlüğü ve şanlı bayrağımızın daima dalgalanması için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum” diyerek mesajını tamamladı.