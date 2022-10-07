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Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde Emzirme Haftası Etkinliği Düzenlendi

“Bebek Dostu Hastane” unvanına sahip SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında bilgilendirme yapmak ve anne sütünün önemiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla stant kuruldu.

Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde Emzirme Haftası Etkinliği Düzenlendi

Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde Emzirme Haftası Etkinliği Düzenlendi

“Bebek Dostu Hastane” unvanına sahip SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında bilgilendirme yapmak ve anne sütünün önemiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla stant kuruldu.

07 Ekim 2022 Cuma 11:27

Yoğun ilgi gören standı, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı’ndan yetkililer, SANKO Üniversitesi Hastanesi Mesul Müdürü Dr. Suat Özerbaş, Genel Müdür Yardımcısı Rabia Ağar, Başhemşire Ceylan Özyılmaz ile hekimler ve personel de ziyaret etti.

Sosyal sorumluluk anlayışı ile kurulan stantta, Eğitim Hemşiresi Aslıhan Tabur, anne ve anne adaylarına yönelik bilgilendirme yaparak, armağan takdim etti.

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde bebekler için en sağlıklı besin olan anne sütünün özendirilmesi, anne ve anne adaylarına emzirme konusunda doğru bilgi ve alışkanlıkları kazandırmaya yönelik çeşitli çalışmalar da devam ediyor.

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Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde Emzirme Haftası Etkinliği Düzenlendi
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