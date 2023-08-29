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SANKO Üniversitesi’nde kayıt heyecanı başladı

SANKO Üniversitesinde, 2023–2024 akademik yılı kayıt heyecanı başladı. Lisans ve ön lisans bölümlerine kayıt yaptırmak için Gaziantep’in yanı sıra, farklı illerden gelen öğrenci ve velilere işlemlerde kolaylık sağlamak için gerekli düzenlemeler yapıldı.

SANKO Üniversitesi’nde kayıt heyecanı başladı

SANKO Üniversitesi’nde kayıt heyecanı başladı

SANKO Üniversitesinde, 2023–2024 akademik yılı kayıt heyecanı başladı. Lisans ve ön lisans bölümlerine kayıt yaptırmak için Gaziantep’in yanı sıra, farklı illerden gelen öğrenci ve velilere işlemlerde kolaylık sağlamak için gerekli düzenlemeler yapıldı.

29 Ağustos 2023 Salı 11:07

SANKO Üniversitesi’ne yerleşmeye hak kazanan öğrenciler ön kayıt formunu doldurduktan sonra sınav sonuç belgesi çıktısı ve gerekli diğer belgelerle 28 Ağustos–01 Eylül 2023 tarihleri arasında üniversite merkez binasında kayıt işlemlerini yaptırabilecek.

Kaydını şahsen gerçekleştirecek olanların kayıt takvimi şöyle:

Tıp Fakültesi 28 Ağustos Pazartesi,

Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Hemşirelik Bölümü 29–30 Ağustos Salı–Çarşamba,

SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü 29–30 Ağustos Salı–Çarşamba,

SBF Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 29–30 Ağustos Salı–Çarşamba,

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu;

Ameliyathane Hizmetleri Programı

Anestezi Programı,

İlk ve Acil Yardım Programı ve

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı 31 Ağustos–1 Eylül.

Açıklanan tarihlerde kayıt yaptıramayan öğrencilere, bölüm ayrımı yapılmaksızın kayıt süresince (1Eylül mesai bitimine kadar) 16.00–17.30 saatleri arasına kayıt randevusu verilecek.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ise 28–30 Ağustos 2023 tarihleri arasında e-devlet şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kayıt yaptıracak öğrenciler, kayıt için istenilen evraklara http://www.sanko.edu.tr adresinden ulaşabilecek.

SANKO ÜNİVERSİTESİ

SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik ve Anatomi alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ile Beslenme ve Diyetetik alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

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SANKO Üniversitesi’nde Kayıt Heyecanı Başladı
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