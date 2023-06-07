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SANKO’da “Bir At Bir Murat” Temalı Sergi

Ressam Emine Özdemir’in atları konu alan “Bir At Bir Murat” temalı özgün baskı resim sergisi SANKO Sanat Galerisi’nde devam ediyor.

SANKO’da “Bir At Bir Murat” Temalı Sergi

SANKO’da “Bir At Bir Murat” Temalı Sergi

Ressam Emine Özdemir’in atları konu alan “Bir At Bir Murat” temalı özgün baskı resim sergisi SANKO Sanat Galerisi’nde devam ediyor.

07 Haziran 2023 Çarşamba 12:45

Emine Özdemir’in, 26 Mayıs 2023’te açtığı 59’uncu kişisel resim sergisinde özgün baskı tekniklerinden ağaç ve linol baskı tekniğini kullandığı 25 eseri yer alıyor.

Sergisini ve tamamı at temalı eserlerini değerlendiren Özdemir, “Atları sadece bir hayvan figürü olarak görmüyorum. Duygusal canlılar olan atlar, benim için dostluğu, sevgiyi, sadakati ve birlikte koşulması gereken hayatı ifade ediyor” dedi.

Önceki yıllarda Gaziantep Lisesi ve Gaziantep Tekerekoğlu Anadolu Lisesi’nde görev yaptığını, yıllar sonra sergi açmak için Gaziantep’e tekrar gelmesinin kendisini duygulandırdığını dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

“Görev yaptığım, emek verdiğim gençliğimin şehri Gaziantep’te sergi açmak, yıllar sonra anılarım, öğrencilerim ve dostlarımla buluşmak beni çok duygulandırdı. Sanatseverler ve dostlarımın eserlerime ilgisinden büyük mutluluk duydum.”

SANKO Sanat Galerisi yönetimine ve sanata sunduğu katkıyı sanatçılara her zaman hissettiren Konukoğlu Ailesine teşekkür eden Özdemir’in “Bir At Bir Murat” isimli özgün baskı resim sergisi, 9 Haziran Cuma gününe kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

EMİNE ÖZDEMİR

Emine Özdemir, 1957 yılında Amasya’da doğdu. 1980 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. 1989- 1996 yılları arasında Gaziantep’te görev yaptı. Öğretmenlikten 2002 yılında emekli olan Özdemir'in, resim alanında sekiz ödülü bulunuyor, pek çok eseri de sergilenmeye değer görülmüştür.

Sanatçının, yurt içinin yanı sıra Bulgaristan, Brezilya, Yunanistan, Sırbistan, Tunus, Japonya, Çin, Polonya, Finlandiya, İran, Arnavutluk, Fas, Litvanya, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Mısır, Lübnan, Macaristan ve daha birçok ülkede eserleri müze ve koleksiyonlarda bulunmaktadır.

Sanatçı, eserlerinde ustaca ve titizlikle olgun renkler kullanarak formlarda estetik bir yapı oluşturmaya çalışmıştır. Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği üyesi olan Özdemir, Finlandiya Uluslararası Sanatçılar Birliği üyesidir. İstanbul Exlibris ve GESAM üyesi olan sanatçı, Uluslararası İzmir Özgün Baskı Teknikleri Platformu başkanlığı görevini de yapmaktadır.

Evli ve bir çocuk annesi olan sanatçı, İzmir Güzelbahçe’de bulunan atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir. 

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SANKO’da “Bir At Bir Murat” Temalı Sergi
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