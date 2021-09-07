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Savcılık ‘kovuşturmaya gerek yok’ dedi, aklandık

Adnan Bektaşoğlu Kendisine iftira ettiğim gerekçesi ile bana iki tane suç duyurusunda bulunmuştu.!

Savcılık ‘kovuşturmaya gerek yok’ dedi, aklandık

Savcılık ‘kovuşturmaya gerek yok’ dedi, aklandık

Adnan Bektaşoğlu Kendisine iftira ettiğim gerekçesi ile bana iki tane suç duyurusunda bulunmuştu.!

07 Eylül 2021 Salı 16:47
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Üzerime atılı iki suç duyurusundan da savcılık kovuşturmaya gerek yoktur kararı vermiştir.!

Bir Köşe yazarı ve gazeteci olarak vatandaşı bilgilendirmek bizim görevimizdir.!

Adnan Bektaşoğlu’nun kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları, haber yaptığım için bana suç duyurusunda bulunmuştu.!

ŞİMDİ İKİ KELAMDA İKİ BELEDİYE BAŞKANINA EDELİM.!

Sn Necati Okay 5393 sayılı Belediyeler kanununun 28 maddesinde, belediye başkanı, meclis üyesi, belediye encümeni, kan akrabaları ve kayın akrabaları, görevli olduğu belediyelerde görev süresi ve takip eden iki senede, ihaleye giremez, taşıyıcı firma olamaz, arabuluculuk ve maddi menfaat sağlayacak iş yapamaz diye yazmaktadır.

Adnan Bektaşoğlu, Dulkadiroğlu belediyesinden belediye encümenine seçilmiş, büyük şehir belediyesi meclis üyeliğine Dulkadiroğlu belediyesinden seçilmiş

5393 sayılı belediyeler kanununun 28 maddesine göre kanuni suç olan, alıç sekisi imar çalışmasının hala Adnan Bektaşoğlunun firmasının ukdesinde bulunduğunu, adı hiç bir şaibeye bulaşmamış bir belediye başkanı olan siz Necati Okay adına Zul düşürdüğünün farkında değil misiniz.?

Bu kanunsuzluğa göz yummayacağınıza, gerekeni en kısa sürede yapacağınıza inanıyorum.

Sn Hayrettin Güngör bey, bizzat sizin Adnan Bektaşoğlunun adını vererek Dulkadiroğlu belediyesinden, encümen seçilmesine girmesini sağladığınız ve büyükşehir Belediyesi'nin meclis üyeliğine aldırdığınız, büyük şehir belediyesi imar komisyonuna girmesini sağladığınız, zaman zaman büyükşehir belediye başkanlığına vekalet etmesine imkan sağladığınız Adnan Bektaşoğlunun, yazmış olduğunuz belediyeciliğin kitabında, alıç sekisinde yapılmakta olan imar çalışmasında yüklenici firma sahibi olması etik olduğumu yazıyor.?

Belediye meclisine girmeden önce yapmış olduğu inşaatın, ruhsatını kısa süre sonra değiştirdiğini ve bu değişliğin denetmenliğini aynı apartmanı beraber yaptıkları ortağı tarafından denetlemen imzası olduğunu biliyor musunuz.?

Bahsi geçen iki kanunsuz işe imzasını atan şahsın hala büyükşehir belediye imar komisyonunda ve meclis üyeliğinde bulunması yazmış olduğunuz kitapta ve 5393 sayılı belediyeler kanununun 28 maddesine suç teşkil etmiyor mu.?

Suç teşkil ediyorsa niye hala ısrarla, Adnan Bektaşoğlunu bu görevlerde tutuyorsunuz.?

Suç teşkil etmiyorsa, nedenini kamoyuna açıklamalısınız

Bu hususta kendinizin ve kamoyunun vijdanını rahatlatmaya davet ediyorum zat ı alinizi bu açıklamayı yapmanız halinde bende size bir özür yazısı yazacağımı buradan beyan ediyorum.

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Son Güncelleme: 07.09.2021 16:53
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