Maraşta yaşanılan komik bir rüşvet itirafı

Chp li mehmet isminde bir belediye meclis üyesinin yazıhanesinde oturup sohbet ediyorduk.!

Adı hep şaibelerle meşhur olmuş, bir belediye meclisi ve imar komisyonu üyesi geldi, çok sinirliydi, ne oldu diye sorduk.!

Yav şu ünlü iş adamı s...d...cının bir imar işini hallettim, adam büyük menfaat kazandı, yanıma gelip bana teşekür etti, elini cebime sokup bir şeyler koyup gitti.!

Elimi cebime soktum şerefsiz beş tl koymuş.!

Şimdi bu işi beş tl ye yapacak bir anasını avradını........ Varmı diye huylanıp duruyordu.!

Adam, s....d.... Rüşvet verdiğine kızmıyor, yaa bu iş karşılığında ilkokul talebesine verilen harçlık olan beş lira verdiğine sövüyordu.!

Hani beş milyon alsaydı dua edip Allah bereket versin diyecekti.!

Ben bu olayı gazetede ki köşemde ve feyste yazdım, eskiden belediyede bu görevlerde bulunan bir zat, bu yazar burda beni tarif ediyor diye, bana suç duyurusunda bulunuyor, bende gidip karakolda ifademi verdim.!

Sonra, bana bu bilğiyi veren abimi aradım, dedim durum bu dedim.!

Abim epeyce güldü güldü, yaa kendini nasıl biliyor haramzade dedi.!

Sen endişe etme eğer savcı kabul ederse sana söz chp li mehmeti de benide şahit yazdır onun ipliğini pazara çıkaralım dedi.!

Bu rüşvetçi benim der gibi olaya badoslama atlayan şahısın yine bir iyiliği yüzüne baktıda, savcılık kovuşturmaya gerek yok kararı verdi.!

Yine bir yazımda, eski bir belediye başkanıyla sohbetimizi aktarmıştım, başkanım maraş halkı sizi efsane görüyor, hala büyük başkan diyor dedim.!

Adam, yook yook biz çok ahh aldık öyle göründüğü gibi değil dedi, bende bunu yazdım diye bu m......da bana suç duyurusunda bulundu bu yazıdan dolayı.!

İfademi şöyle verdim,35 senelik yazarlık hayatım var, ben ömrümde kendisini öven birine suç duyurusunda bulunan hiç bir siyasi duymadım görmedim.!

Adı geçen şahısın yaşının ilerlemesi sebebi ile Akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair dr raporu talep ediyorum dedim.!

Tabi bundan da bir şey çıkmadı, savcılık kovuşturmaya gerek yok dedi.!

Sonra bşb belediye meclisi ve imar komiyonu üyesi adnan bektaşoglunun kendi sosyal medya hesabından yaptığı fotograflı paylaşımını, paylaştım ve Danıştayı maraşa davet ediyorum diye başlıklı yazıyı, bir çoğunuz hatırlarsınız.!

Adnan bey bey bana suç duyurusunda bulundu, hemde bana iftira atıyor, toplumda itibarımı sarsıcı yazı yazmıştır vs vs vs.!

Bende ifademde, ben adnan beyin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımı paylaştım, eğer bir suç unsuru varsa bu paylaşımı yapan adnan beyden hesabı sorulmalıdır.!

Kaldı ki 5393 sayılı belediyeler kanununun 28 maddesinde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, kan akrabaları ve kayın akrabaları, görev süreleri ve takip eden iki sene boyunca, belediyeden ihale alamaz, yüklenici firma olamaz,maddi getirisi olan hiç bir iş yapamaz diyor.!

Adnan bey bu paylaşımda Alıs sekisinde imara açılacak mevkide bşb başkanı,imar komisyonu,imar daire başkanı ve çalışanları ile YÜKLENİCİ FİRMA OLARAK bilgi alış verişinde bulunduk yazıyordu.!

Görüldüğü üzere 5393 sayılı belediyeler kanununun 28 maddesine göre adnan beyin yaptığı işe yolsuzluk denilir diye ifademi verdim Türk halkının hakkını arayıp kollama adına bende Adnan bektaşoglundan şikayetçiyim dedim.!

Sonra savcılık hakkımda ki bu suç duyurusunada takipsizlik kararı verdi.!

YANİ SN SAVCI, ADNAN BEKTAŞOGLUNA BURDA SANA ATILAN BİR İFTİRA YOKTUR DEDİ VE DAVAYI REDDETTİ.!

Bende bu durumu bir yazı ile gazetemde ki köşemde, K.maraş büyük şehir belediyesi başkanına ve Dulkadiroglu belediyesi başkanına sordum ve bu şahıstan bu yüklenici firmalık görevini aldınızmı.?

İmar komisyonu görevinden aldınızmı diye.!

Malesef hiç bir belediye başkanından tarafıma ve kamoyuna bu konu hakkında bir bilgi verilmedi.!

BU ZAMANA KADAR AKPARTİ İL BAŞKANI SN FIRAT GÖRGEL BAŞKANIMIN HATIRINA BEKLEDİM.!

Artık süre dolmuştur ve bayramdan sonra, adnan bektaşoglunun 5393 sayılı belediyeler kanununun 28 maddesine muhalefetten ve bana attığı iftira ve devletimizin şerefli savcılarını,memurlarını asılsız iddiaları ile meşgul ettiğinden dolayı suç duyurusunda bulunacağımı burdan ilan ederim, elmi yaman beymi yaman yüce Türk Adeleti bu kararı verecektir.!

Anasından doğduğu g...le duran bu şahıslar beni acemi,toy hiç bir şey bilmeyen kara cahil sanıyorlardı Elleham.!

Ben suç içeriği kapsayan,ceza alabileceğim ve elimde belge olmada yazı yazacak süt kuzusu muyum.!

NOT

İşin ilginç yanı yukarda ki üç şahsında avukatı aynı kişi, bunuda not ettim.!