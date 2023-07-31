Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Afşin ve Ekinözü’nde Kırsal Mahallelerin Ulaşımı güzelleşiyor!
Afşin ve Ekinözü’nde Kırsal Mahallelerin...
SANKO Üniversitesi Tüm Lisans Programlarıyla Zirvede Yer Alan İlk ve Tek Üniversite Oldu
SANKO Üniversitesi Tüm Lisans Programlarıyla...
Abdulkadir Konukoğlu: “Şirketlerimizi kurumsallaştırıp halka açalım ki denetim olsun ve şirketlerimiz uzun yıllar yaşasın”
Abdulkadir Konukoğlu: “Şirketlerimizi kurumsallaştırıp halka...
Başkan Güngör, Tıp Öğrencilerinin Mezuniyet Heyecanına Ortak Oldu
Başkan Güngör, Tıp Öğrencilerinin Mezuniyet...
Başkan Güngör, Kapalı Çarşı’da
Başkan Güngör, Kapalı Çarşı’da

Şehidin cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Afyonkarahisar'da görev esnasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın Türk Bayrağına sarılı naaşı, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Şehidin komiser olan bir kardeşinin de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şehidin cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Şehidin cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Afyonkarahisar'da görev esnasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın Türk Bayrağına sarılı naaşı, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Şehidin komiser olan bir kardeşinin de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 15:52

Askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen 33 yaşındaki şehidin naaşını, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, kaymakam, belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri karşıladı.

Vali Coşkun ile beraberindekiler, aileye taziyelerini iletti.

Sultandağı ilçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, gece Konya-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen kazada emniyet tedbirleri aldığı sırada kamyonetin çarpması sonucu şehit olmuştu.

Askerlerin omuzlarında bir süre taşınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze nakil aracına konuldu. Cenaze, Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Tatlı, evli ve bir çocuk babası.

Şehidin komiser olan bir kardeşinin de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Şehidin Cenazesi Kahramanmaraşa Getirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta şehide son görev!
Kahramanmaraş’ta şehide son görev!
KSÜ’den Robocoop projesi!
KSÜ’den Robocoop projesi!
İŞKUR Kahramanmaraş’ta 800 kişiyi TYP kapsamında işe alacak!
İŞKUR Kahramanmaraş’ta 800 kişiyi TYP kapsamında işe alacak!
Başkan Güngör, Andırın’daki Yatırımları Yerinde İnceledi
Başkan Güngör, Andırın’daki Yatırımları Yerinde İnceledi
Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü!
Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber