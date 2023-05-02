Siyasette Dengeler Kökten Değişiyor

Son 4-5 aya kadar Türk halkı muhalefetin ne söylediğine, "6 kişilik masa" olarak bilinen muhalefet bloğunun ne tartıştığına dikkat ederdi. 20 yıldır iktidarda olmasına rağmen %40'a yakın oyla birinci parti olmaya devam ediyor.Ancak uzun süredir iktidarda olması ve seçmenin üstü kapalı arayışı muhalefet partilerinin yeterlik gösterip gösteremeyeceğine dair beklentiler doğuruyor ve bu beklenti bazen muhalefet partilerinin oylarını iktidar partisi seviyesine yaklaştırdı.

Ancak ekonomi yeniden istikrara kavuştuktan sonra iktidar partisi popülaritesini yeniden kazanmaya başladı. Piyasa fiyatları son iki aydır sabit. ABD Doları, Türk Lirası döviz kuru, yalnızca doların uluslararası piyasalarda diğer önemli para birimlerine karşı pozisyonu değişirse değişir. Ekonomide para akışı sabittir.

Türkiye'deki bir başka değişiklik de talep eğrisinde yaşandı. 2019 yılında yerel seçimler yapılırken Türkiye'deki tüm altyapı yatırımları tamamlanmıştı. İnsanlar altyapıyı kullandıkları için orada olduğunun gayet iyi farkındaydılar. Dolayısıyla seçmenin motivasyonu pahalı altyapı yatırımlarından çok bireysel taleplere yöneldi. Seçmenler, maaşlar, sağlık sorunları, öğrenci desteği, burslar ve yoksullar için sosyal destek gibi kişisel yardımlarda iyileştirme talep ettiler.

AK Parti hükümeti, öncelikle ülkenin sorunlarıyla ilgilenmeye devam ediyor. Hükümet ülke yönetiminde, özellikle uluslararası ilişkilerde önemli bir davranış sergiledi. AK Parti, önceki seçimlerde seçmenin bireysel talep mesajını da doğru yorumladı. Seçimlerden sonra hükümetin performansına bakıldığında, maaşlara yapılan düzenli zamlar, sosyal desteğin artması ve asgari ücretin alım gücüne göre gerçekçi bir şekilde ayarlanması, halkın hükümete olan güvenini giderek artıran unsurlar olmuştur.

Tüm bu gelişmelerin yaşandığı dönem, salgın hastalıklar, bölgesel çatışmalar, savaşlar, tedarik zincirinin kırılması ve gıda gibi her biri tek başına uluslararası paradigmayı değiştirecek bir dizi küresel felaketin yaşandığı bir döneme tekabül ediyor. ve enerji krizleri. Elbette iç politika da kaçınılmaz olarak dış politikadan etkilenecektir. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya ihtilafındaki rolü adım adım iç siyaseti etkilemeye başlamıştır. Az gelişmiş ülkeler yoksulluk ve açlıkla karşı karşıya kalırken, Erdoğan'ın Ukrayna ile Rusya arasındaki tahıl krizini çözmesi iç siyaseti etkiledi.

Türkiye'nin Afrika, Orta Asya ve Avrupa'da birçok alanda faaliyet göstermesi nedeniyle Erdoğan uluslararası ilişkilerde başarılı adımlar atıyor ve ülkede seçmenin sempatisi hükümet lehine dönüyor. Son dönemde Türkiye ve Erdoğan bazı sorunların çözümünde Birleşmiş Milletler ve Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten daha etkili oldu.

Tüm bunlara ek olarak, devlete ait konut inşaatı kurumu TOKİ'nin uygun fiyatlı konut girişimi de yükselişe geçti. Bundan sonra da geçtiğimiz 15 yılda olduğu gibi bundan sonra da siyasete iktidarın yön vereceğini ve muhalefet partilerinin sonuçların etkilerini tartışacağını göreceğiz. Bu anlamda AK Parti'nin oyları giderek artarken, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) olan ilginin birkaç ay önce parlayarak sönmesiyle tüm muhalefet partilerinin popülaritesi azalmaya devam edecek.

Bana göre bu dalga iki ay daha devam ederse siyasi partiler bir önceki seçimde aldıkları oy düzeyine yaklaşacak ve bu da iktidar partisi için daha parlak bir gelecek vaat ediyor.