Tapu kadastro genel müdürlüğü Kahramanmaraş ve birçok ilde personel alıyor!

Genel Müdürlük, merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere toplamda 72 kişilik bir personel alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda 27 Sözleşmeli Tekniker ve 45 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için alımlar yapılacak.

Alımın Detayları ve Şartları

ALINACAK PERSONEL:

27 Sözleşmeli Tekniker

45 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başvurular, 18-22 Aralık 2023 tarihleri arasında kabul edilecek.

Başvuru Koşulları ve Kriterler

BAŞVURU ŞARTLARI:

Adayların Türk vatandaşı olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na uygunluk, askerlikle ilişiği olmaması ve daha önce kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışmamış olması gerekiyor.

TEKNİKER ALIMI İÇİN EK ŞARTLAR:

2022 KPSS (B) puan türünden 70 ve üzeri puan almak.

Harita, Harita Kadastro, Harita ve Kadastro, Harita ve Maden Ölçme bölümlerinden mezun olmak.

İLLER BAZINDA KONTENJAN DAĞILIMI

Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kontenjanları:

Önlisans Mezunu: Genel Müdürlük (6), Eskişehir (2), Gaziantep (2), Kayseri (2), Şanlıurfa (1)

Lise Mezunu: Ankara (7), Isparta (3), Antalya (2), Denizli (1), ve diğer şehirlerde değişen kontenjanlar.

Tekniker Alımı İçin Şehirler:

Malatya (4), Bingöl (1), Tunceli (1), Gaziantep (4), Kahramanmaraş (4), ve diğer şehirlerde değişen kontenjanlar.

BAŞVURU SÜRECİ

Adaylar, başvurularını 18 Aralık 2023 ile 22 Aralık 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden yapabilecekler.