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Tatlıbal Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ak Parti 23. dönem Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Cafer Tatlıbal’ın İstanbul Eyüp Sultan Camii’nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Tatlıbal Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tatlıbal Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ak Parti 23. dönem Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Cafer Tatlıbal’ın İstanbul Eyüp Sultan Camii’nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:35
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 23. dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği görevinde bulunan Dr. Cafer Tatlıbal’ın cenaze törenine katıldı.

İstanbul Eyüp Sultan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Cafer Tatlıbal’ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Başkan Hayrettin Güngör, “Kıymetli büyüğümüz, 23. dönem Kahramanmaraş Milletvekilimiz Dr. Cafer Tatlıbal’ı İstanbul Eyüp Sultan Camii’nden Rahmet – i Rahman’a uğurladık. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına da başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Tatlıbal Son Yolculuğuna Uğurlandı
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