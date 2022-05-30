Tatlıbal Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 23. dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği görevinde bulunan Dr. Cafer Tatlıbal’ın cenaze törenine katıldı.

İstanbul Eyüp Sultan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Cafer Tatlıbal’ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Başkan Hayrettin Güngör, “Kıymetli büyüğümüz, 23. dönem Kahramanmaraş Milletvekilimiz Dr. Cafer Tatlıbal’ı İstanbul Eyüp Sultan Camii’nden Rahmet – i Rahman’a uğurladık. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına da başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.