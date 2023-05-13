TKDK’dan Kahramanmaraş’ta yatırımcılara 50 milyonluk hibe!

Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.VahitKİRİŞCİ’nin de katılımıyla, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), depremlerin merkez üssü durumundaki Kahramanmaraş’ta, IPARD desteklerinden faydalanan yatırımcılarla,“IPARD Yatırımcı Buluşması” etkinliğinde bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr.Nihat PAKDİL, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk COŞKUN ve TKDK Başkan Vekili Serkan DOĞAN’da etkinliğe iştirak ettiler.

TKDK desteklerinin önemini ve IPARD projelerinin uygulandığı illerde sektöre itici bir güç kattığını vurgulayan Bakan Kirişci;

“Avrupa Birliği ve devletimizin ortak finansmanıyla yürütülen IPARD programı kapsamında, 2011 yılından bu yana programın yürütüldüğü 42 ilimizde bugüne kadartamamlanan 24 bin 102 projeye toplam19,4 milyar lira hibe ödendiğini ve41,2 milyar lira tutarında da yatırımın hayata geçtiğini” ifade etti.

IPARD kapsamında desteklenen yatırımlar sayesinde 91 bin kişiye istihdam sağlandığını,bu yatırımların yüzde 68'inin gençler, yüzde 32'sinin ise kadın girişimciler tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayan Kirişci, hazırlık süreci devam eden IPARD III programının 81 ile yaygınlaştırılacağını söyledi.

Yaşanan deprem felaketine rağmen Kahramanmaraş'ta yatırım tutarı 102 milyon lira olan 20 yeni projeye 50 milyon liralık hibe sağlanacağını da sözlerine ekleyen Bakan Kirişci, verilen destekler ve yatırımcıların kararlılığı sayesinde deprem bölgesinin en kısa sürede tekrar ayağa kalkacağı konusundaki inancının tam olduğunu söyledi.

Kirişci, konuşmasının ardından, Kahramanmaraş’ta TKDK tarafından desteklenen yatırımlardan, "Üveys Küçükbaş Besi Çiftliği Projesi", "Dondurma Diyarı" ve "Tarımsal Makine ve Ekipman Alımı" projelerinin sahiplerine sembolik olarak çek takdim ederek, 50 milyon liralık hibe almaya hak kazanan 20 projenin sahibi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.