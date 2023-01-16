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Türk Halk Müziği ve Çocuk Korosu Başvuruları Başladı!

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Türk Halk Müziği ve Çocuk Korosu’nun yeni dönem kayıtları başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilen başvurularda son gün 31 Ocak Salı.

Türk Halk Müziği ve Çocuk Korosu Başvuruları Başladı!

Türk Halk Müziği ve Çocuk Korosu Başvuruları Başladı!

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Türk Halk Müziği ve Çocuk Korosu’nun yeni dönem kayıtları başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilen başvurularda son gün 31 Ocak Salı.

16 Ocak 2023 Pazartesi 14:55

Türk müziğini araştırmak, öğretmek ve yaygınlaştırmak için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Türk Halk Müziği ve Çocuk Korosu’nun yeni dönem kayıtları başladı. Çocuk Korosu’na katılacak adayların en az birinci sınıfa devam ediyor olması ve 14 yaşından gün almamış olması şartları aranıyor. Türk Halk Müziği Korosu’na ise 18 yaşını dolduran herkes başvuru yapabilecek. Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilen başvurularda son gün 31 Ocak Salı. Büyükşehir’in Türk Halk Müziği ve Çocuk Korosu’nda eğitim alan yetenekler, yıl içerisinde düzenlenecek konserlerde dinleyici karşısına çıkarak birbirinden değerli eserleri müzikseverler için seslendirme fırsatı yakalayacak.

Başvurular Büyükşehir’in İnternet Sitesinden Alınıyor

Koro seçmeleri başvuruların sona ermesinin ardından 6 – 7 Şubat tarihlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde bireysel ve yüz yüze yapılacak.Seçmelerde adaylar ritim, tonlama, teknik ve stil özelliklerine uygunluk gibi kriterler üzerinden değerlendirilerek koroya alınacak. Her iki koroya da 40 asil ve 20 yedek üye belirlenecek. Koroya katılmaya hak kazanan adayların listesi ise 13 Şubat tarihinde Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde duyurulacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Türk Halk Müziği ve Çocuk Korosu başvuru formuna ve detaylı bilgiye Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesindeduyurular bölümünden ulaşılabileceği belirtildi.

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Türk Halk Müziği Ve Çocuk Korosu Başvuruları Başladı!
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