Türkiye’nin ilk belediye tekstil fabrikası Elbistan’da açıldı!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 bin metrekarelik kapalı alanda kurulan tekstil fabrikasının ilk gününde çalışanlarla bir araya geldi.

Üretime başlayan tekstil fabrikasının hem Elbistan ekonomisine hem de ülke ekonomisine fayda sağlayacağını ifade eden Başkan Gürbüz, “İlk işimizi aldık bugün tezgâhlarımız çalışmaya başladı. Bizim fabrikamız şuanda İstanbul adına üretim yapıyor. Ama biz bununla beraber kendi markamızı da oluşturuyoruz. Yani Elbistan’dan yeni bir maka doğuyor. Kendi markalarımızla stantlarda yer alacağız. Ayrıca biz uluslararası firmalara tedarik zincirinde yer almak istiyoruz. Burası bir kompleks halinde çalışacak. Hem kendi markamızı oluşturuyoruz hem de uluslararası markaların tedarik zincirlerinde onlardan iş almak istiyoruz, onlara üretim yapmak istiyoruz. Büyük bir marka ile bir görüşmemiz olmuştu daha önce. Buna benzer hem yerli hem de yabancı markalarla görüşeceğiz. Ve önümüzdeki günlerde ulusal markaların da çıkarıldığı, kendi markamızın da raflarda yer aldığı bir fabrika olarak inşallah Elbistan ekonomisine fayda üreteceğiz” dedi.

Kahramanmaraş depremlerinin ortaya çıkardığı istihdam ve işsizlik sorununu ortadan kaldırmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte hayata geçirilen projenin bir işaret fişeği olduğunu belirterek, “Bildiğiniz üzere Elbistan 6 Şubatı çok büyük felaketle yaşadı. Ve depremin merkez üssüydü. Büyük bir yıkım oldu. Bu yıkım bizim sadece evlerimizi yok etmedi, aynı zamanda iş yerlerimizi de yıktı. Ve birçok vatandaşımız istihdam ve işsizlik sorunu yaşamaya başladı. Arkamda gördüğünüz fabrika depremin getirdiği işsizliği ortadan kaldırmak için Elbistan Belediyesi tarafından geliştirilen bir proje. Yapılması gereken çok büyük işler var. Ama biz dedik ki öncelikle istihdam öncelikle vatandaşımızın ekonomik derdinin iyileştirilmesi. Enflasyonla milletimizin verdiği mücadeleye yerel yönetim olarak, yerinde kalkınma modeli olarak, bir işaret fişeği olarak tekstil fabrikamızı açtık. Bugün yaklaşık 45 civarında çalışanımız var. 220 kişi kapasitesinde fabrikamız. Ve ilk işimizi İstanbul’dan aldık. Kendi markamızı da patent müracaatlarında bulunduk. Hükümetimize ve milletimize güveniyoruz. Hükümetimizin desteği ve milletimizin inancı azmiyle beraber Elbistan’da ilk fabrikamızı açtık. Bunun devamı gelecek, başka işletmelerimizi de açacağız. Bu tekstil fabrikasına hem kendi insanımızın hem de ülkemizin ihtiyacı var. Bugün Elbistan’da yaklaşık 40 bin civarında insanımızın istihdam sorunu var. Devletimiz bir yandan TYP gibi projelerle onları kamuda istihdam ediyor. Ama özel sektör yatırımı olmadan istihdam sorunu çözülmez. Deprem bölgesi olduğu için kimse yatırım yapmıyor. Yatırım yapmak isteyenlere belediyemiz barınma ve yer konusunda yardım yapacaktır” şeklinde konuştu.

Tekstil fabrikasını açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gürbüz, “Bugün bu fabrikanın açma mutluluğunu yaşıyoruz. Elbistan’ımıza ve ülkemize hayırlı olsun. Hem Elbistan ekonomisine hem ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çalışan kardeşlerimde oldukça uzmanlar. Hepsi geçmiş yıllarda tekstilde çalışmış. Çalışanlarımız bizi hiç mahcup etmediler. Birçok üretim yapacağız burada. Günlük kıyafetlerden tutunda kışlık kıyafetlere kadar. İstanbul’un tedarik firmalarından biri olacağız. Allah utandırmasın diyorum vira bismillah diyorum” dedi.

Elbistan Belediyesi’nin kurduğu tekstil fabrikasında iş başı yapan çalışanlar kendilerine istihdam sağlayan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür ettiler.