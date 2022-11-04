TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan’dan Rektör Yasım’a Ziyaret

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünsal, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Kahramanmaraş Şube Başkanı Rüstem Özen ve Başkan Yardımcısı Mustafa Güçlü de yer aldı.

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bozdoğan, KSÜ Rektörlüğüne atanması münasebetiyle Rektör Yasım’ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Yasım da ziyaretin anısına TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bozdoğan’a Kahramanmaraş’ın geleneksel el sanatları örneklerinden biri olan bakır tepsi hediye etti.