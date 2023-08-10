Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Geçici Çarşı’ya Başvurular Başladı!
Kahramanmaraş’ta Geçici Çarşı’ya Başvurular Başladı!
Başkan Güngör; “Yeni Ekinözü’nü El Birliğiyle İnşa Edeceğiz”
Başkan Güngör; “Yeni Ekinözü’nü El...
Başkan Güngör, Vatandaşlara Aşure İkramında Bulundu
Başkan Güngör, Vatandaşlara Aşure İkramında...
KİÜ’den Tercih-Tanıtım Günleri Etkinliği
KİÜ’den Tercih-Tanıtım Günleri Etkinliği
Kahramanmaraş’ta çocuklara koro eğitimi!
Kahramanmaraş’ta çocuklara koro eğitimi!

Uçağa binmek lüks oldu: Uçak biletlerine yüzde 65 zam!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yeni kararıyla iç hat uçak biletlerindeki tavan fiyat değişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın toplantısı sonrasında uçak biletlerinin tavan fiyatı yaklaşık yüzde 65 oranında yükseltildi

Uçağa binmek lüks oldu: Uçak biletlerine yüzde 65 zam!

Uçağa binmek lüks oldu: Uçak biletlerine yüzde 65 zam!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yeni kararıyla iç hat uçak biletlerindeki tavan fiyat değişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın toplantısı sonrasında uçak biletlerinin tavan fiyatı yaklaşık yüzde 65 oranında yükseltildi

10 Ağustos 2023 Perşembe 09:38

Uçak biletlerinin üst limit fiyatlarında yapılan zam, seyahat edenlerin cebini yakacak gibi görünüyor. Son zam ile birlikte, geçtiğimiz yıla kıyasla ciddi bir fiyat artışı yaşandı.

BloombergHT’de yer alan habere göre, 2013 yılında ilk kez uygulanmaya başlanan uygulama ile iç hat uçak biletlerinin tavan fiyatlandırılmıştı. 2013 yılında tek yön tavan fiyatı 299 TL olarak belirlenmişti.

Ancak Ağustos 2023 itibarıyla, iç hat uçuşlarında bu tavan fiyat yüzde 65 arttırılarak 1650 TL’den 2500 TL’ye yükseltildi.

Anahtar Kelimeler:
Uçağa Binmek Lüks Oldu: Uçak Biletlerine Yüzde 65 Zam!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Okay Esnafla Bir Araya Geldi
Başkan Okay Esnafla Bir Araya Geldi
Başkan Güngör, ‘Yeni Kahramanmaraş’ı inşa ediyoruz’
Başkan Güngör, ‘Yeni Kahramanmaraş’ı inşa ediyoruz’
Kahramanmaraş’ın yeni şehir planı belli oldu!
Kahramanmaraş’ın yeni şehir planı belli oldu!
Kahramanmaraş Büyükşehir’den iş sağlığı ve güvenliği eğitimi!
Kahramanmaraş Büyükşehir’den iş sağlığı ve güvenliği eğitimi!
O Milli Eğitim Müdürü'nden yeni atanan öğretmenlere ve onların ailelerine mesaj!
O Milli Eğitim Müdürü'nden yeni atanan öğretmenlere ve onların ailelerine mesaj!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber