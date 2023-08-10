Uçağa binmek lüks oldu: Uçak biletlerine yüzde 65 zam!

Uçak biletlerinin üst limit fiyatlarında yapılan zam, seyahat edenlerin cebini yakacak gibi görünüyor. Son zam ile birlikte, geçtiğimiz yıla kıyasla ciddi bir fiyat artışı yaşandı.

BloombergHT’de yer alan habere göre, 2013 yılında ilk kez uygulanmaya başlanan uygulama ile iç hat uçak biletlerinin tavan fiyatlandırılmıştı. 2013 yılında tek yön tavan fiyatı 299 TL olarak belirlenmişti.

Ancak Ağustos 2023 itibarıyla, iç hat uçuşlarında bu tavan fiyat yüzde 65 arttırılarak 1650 TL’den 2500 TL’ye yükseltildi.