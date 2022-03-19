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Ülkü Ocakları’ndan Kahramanmaraş’ta duygulandıran etkinlik

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde düzenlediği programla şehitleri ve gazileri andı. Gerçekleştirilen etkinlikte genç ülkücülerin gerçekleştirdiği tiyatro gösterisi katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Ülkü Ocakları’ndan Kahramanmaraş’ta duygulandıran etkinlik

Ülkü Ocakları’ndan Kahramanmaraş’ta duygulandıran etkinlik

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde düzenlediği programla şehitleri ve gazileri andı. Gerçekleştirilen etkinlikte genç ülkücülerin gerçekleştirdiği tiyatro gösterisi katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

19 Mart 2022 Cumartesi 18:14
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Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanlığı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde “Ecdadımızın heybeti ma’rüf-u cihandır, fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır” sloganı ile Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yüreklere dokunan bir etkinlik gerçekleştirdi.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar’ın konuşması ile başlayan etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti, ecdada mektupların okunması, Çanakkale belgeseli ve şiir okunması ile devam ederken, program sonunda gerçekleştirilen tiyatro gösterisi tüyleri diken diken etti.

Genç ülkücülerin oynadığı tiyatro, başlama dakikasından sonuna kadar katılımcılar tarafından ilgi ile izlenirken, tiyatronun bitişinde vatandaşlar gösteriyi ayakta alkışladı.

“Ecdadımız Tarih Yazdı”

Gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar, şanlı tarihin 107’nci yılına ulaşmanın onuru ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi Başkan Dursun Nar, “Şanlı tarihinde, istiklal ve bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan ve onu vazgeçmeyeceği karakteri haline getiren aziz milletimiz Çanakkale’de yedi düvele meydan okumuş, dönemin en modern ordularını dize getirip tarihin akışını değiştirip şanlı bir destan yazmıştır. Metre kare başına altı bin merminin düştüğü kanlı savaşta; her biri yüreğimize kor gibi düşen, kıyamete kadar Ülkücü Türk Gençliği olarak takipçisi olacağımız 250 bin Mehmet’imiz can vermiştir. Dün Çanakkale’de atalarımız tarih yazarak düşmana nasıl geçit vermediyse, bugün de Ülkücü Hareket kutlu atalarının mücadelesinden aldığı feyzle, kökü dışarıda ucu ve uzantıları içeride olan hainlere geçit vermemiştir. Ve son Ülkücü can verene kadar geçit vermeyecektir” dedi.

“Çanakkale Kahramanlık Abidesidir”

Başkan Nar, konuşmasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözleri ile devam etti ve şunları dile getirdi: “Çanakkale, ardı ardına kaybedilen savaşların, yaşanan bozgunların ve terk edilen toprakların etkisi ile sarsılan maneviyatın yeniden kazanıldığı, Türklüğün uyandığı bir öze dönüş hareketidir. Çanakkale, Müslüman Türkün, iman ve azminin, güç ve kuvvetinin imtihandan geçmiş bir vesikası, mağrur ve zalim bir gücün, hakkın karşısında mağlubiyeti ve maddenin mana önünde ezilip yok olmasıdır. Çanakkale, son vatanımıza göz diken, dünyanın en büyük birleşik deniz gücünü, henüz hiçbir millete nasip olmayan, milli gurur, memleket sevgisi ve sarsılmaz bir inanç ile mağlup eden on binlerce Türk gencinin kahramanlık abidesidir. Çanakkale, ruhun maddeye, imanın insan iradesine, vatan sevgisinin işgal zihniyetine üstünlüğünü haykıran ve ilelebet haykıracak olan bir menkıbenin adıdır. Çanakkale, barutun, inanç; çeliğin, itaat; silahın millet; topun cesaret karşısındaki iflasının ilanıdır. Ve… Çanakkale, Türk’e biçilen kefeni yırtmak için, canını Allah yolunda feda eden, kanlı gömleğiyle kara toprağa giren on binlerce kınalı şehidin muhteşem destanıdır.”

Her yaş grubundan vatandaşların takip ettiği program, Çanakkale türküsünün söylenmesi ile sona erdi.

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Ülkü Ocakları’ndan Kahramanmaraş’ta Duygulandıran Etkinlik
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