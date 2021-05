Ünal Ateş’den 1 Mayıs işçi bayramı mesajı

Ateş mesajında şunları dile getirdi;

“Mayıs geldi, Bakınca buradan Mayıs'a Emek görürüm özgürlük görürüm mücadele görürüm . Mayıstan sonra gelen Haziran da dal gibi fidanların koparıldığı Geziyi görürüm.

1 Mayıs Marşı'nı söyleyen Kemal Sunal'ı görürüm Haziranda Ölmek Zor diyen Hasan Hüseyin Korkmazgil görürüm.

İstanbul da işgal kuvvetlerine bakan Geldikleri gibi giderler diyerek emperyalizme Tokadı patlatmak üzere 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkan ulu önder Atatürk'ü görürüm. Ama Mayıs'a ilk selamı verirken

77de Taksim Meydanı'nda katledilen emekçileri görürüm ben. Gözlerimde süzülen bir damla yaş ile....

Her şeyi üreten biz dünyayı temizleyen biz

Daha yaşanılabilir bir dünya için can veren yine biz emekçilerin emeği olmasa nasıl döner dünya ekip biçilmezse tarlalar ne yeriz ne içeriz fabrikalarda biz üretmezsek nasıl devam eder hayat her şeyde imzası olan emekçilere tarih boyunca hep acı düşmüş gözyaşı düşmüş yokluk ve yoksulluk düşmüş. İşte bu haksızlığa karşı mücadele etmek için Mayıs'a baktığımda 1 Mayıs'ı görürüm emeğin bayramını görürüm emekçinin bayramını görürüm ve o an dilimde bir marş:

1 Mayıs 1 Mayıs işçinin emekçinin Bayramı....

Yaşasın 1 Mayıs Yaşasın emeğin Bayramı Daha yaşanılabilir bir dünya umuduyla tüm emekçilerimizin Mayıs İşçi ve emek bayramını kutluyorum.”