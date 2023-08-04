UNDP ve TBB’den Kahramanmaraş’a yeni araç!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yaptığı ortak çalışmalarla şehre yeni projeler kazandırmayı sürdürüyor. Birleşik Krallık tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Erken İyileşme İçin İstihdam, Mesleki Eğitim ve Sosyal Hizmetler Yoluyla Yetersiz Hizmet Alan Gruplara Yardım Etme’ projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi’ne hibe edilen sosyal hizmet aracı, yol süpürme aracı ve katı atık konteynerlerinin teslimi gerçekleştirildi. UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi LouisaVinton’un katılımıyla gerçekleştirilen teslim programında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, destekleri için UNDP ve TBB’ye teşekkür etti.

Kahramanmaraş İçin Elimizden Geleni Yapıyoruz

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi LouisaVinton, “UNDP olarak Kahramanmaraş’ın yanındayız. Deprem sonrası yeniden toparlanma için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yaşanan büyük yıkım ve acıların farkındayız ve bu acıları paylaşıyoruz. Yardımseverlerin katkılarıyla başlattığımız proje kapsamında yol süpürme aracı, sosyal hizmet aracı ve katı atık konteynerlerinin teslimini gerçekleştiriyoruz. Proje kapsamında Kahramanmaraş’ta 257 kadın girişimciye toplamda 550 bin dolarlık bir hibe sağladık. Kahramanmaraş için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

UNDP ve TBB’ye Destek Teşekkürü

Başkan Hayrettin Güngör, “Birleşik Krallık tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında Büyükşehir Belediyemize hibe edilen yol süpürme aracı ve özel gereksinimli kardeşlerimiz için sosyal hizmet aracını teslim alıyoruz. Bugün bizimle birlikte olan UNDP heyetine destekleri için teşekkür ediyoruz. Bu süreçte yurt içinden ve yurt dışından birçok kurum ve kuruluş yanımızda oldu. Bu zorlu süreçte bizlere destek olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz” cümlelerini kaydetti.Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, teslim programının ardından UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi LouisaVinton ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.