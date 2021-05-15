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Vali Coşkun'dan emniyet personeline bayram ziyareti

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile birlikte vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca hizmet eden emniyet personeliyle bir araya geldi.

Vali Coşkun'dan emniyet personeline bayram ziyareti

Vali Coşkun'dan emniyet personeline bayram ziyareti

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile birlikte vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca hizmet eden emniyet personeliyle bir araya geldi.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 14:50
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Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezini ziyaret ederek emniyet mensuplarının Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Vali Coşkun, polislik mesleğinin kutsallığına dikkat çekti.

Vali Coşkun burada yaptığı konuşmada “Her zaman olduğu gibi bu bayram gününde de ilimizin ve ülkemizin huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla canla başla çalışarak görevinin başında bulunan tüm güvenlik güçlerimize görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Pandemi süreci boyunca yapmış olduğunuz fedakarlıklardan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bu vesileyle başta şehit ailelerimiz olmak üzere, tüm güvenlik güçlerimizin ve ailelerinin bayramlarını kutluyor, sağlık ve huzur dolu bir yaşam diliyorum ” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkunİl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu
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