Vali Coşkun'dan emniyet personeline bayram ziyareti

Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezini ziyaret ederek emniyet mensuplarının Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Vali Coşkun, polislik mesleğinin kutsallığına dikkat çekti.

Vali Coşkun burada yaptığı konuşmada “Her zaman olduğu gibi bu bayram gününde de ilimizin ve ülkemizin huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla canla başla çalışarak görevinin başında bulunan tüm güvenlik güçlerimize görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Pandemi süreci boyunca yapmış olduğunuz fedakarlıklardan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bu vesileyle başta şehit ailelerimiz olmak üzere, tüm güvenlik güçlerimizin ve ailelerinin bayramlarını kutluyor, sağlık ve huzur dolu bir yaşam diliyorum ” dedi.