Vatandaşları Depremden Korumak İçin “Atak-Der” Kuruldu

Türkiye deprem, seller, su taşkınları, toprak kaymaları, kaya düşmeleri, çığ, fırtınalar, hortumlar ve yangınlar gibi doğal afetlerle mücadele ediyor. Doğal afetlerin başında depremler geliyor. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7'lik ve 7,6’lik iki deprem hala hafızlarda yerini koruyor. Zaman içinde depremler Türkiye genelinde devam ederken Tokat’ta daha önce çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev üstelenen Ömer Özkan, yaşanan olaylar sonrasında önce WhatsApp’tan grup oluşturdu. Özkan, daha sonra Türkiye’de şubeleştirme adına Afet Tespiti ve Arama Kurtarma derneğini kurdu. Geçtiğimiz aylarda kurulan Afet Tespiti ve Arama Kurtarma Derneği Ömer Özkan Başkanlığında, AFAD'dan ve Kızılay'dan gerekli eğitimleri alarak her şehirde bilgili, yetişmiş bir ekip hazırlamayı hedefleniyor. Depremleri hava radarlarından takip ederek saatler öncesinden vatandaşlara uyarılarda bulunan Başkan Özkan, “şahsım Ömer Özkan olarak ATAK-DER derneğin kurucu genel başkanlığını yapıyorum. ATAK-DER afet tespit ve arama kurtarma derneğimiz Türkiye genelinde şubeleşerek AFAD'dan, Kızılay'dan gerekli eğitimleri alıp her şehirde biz bu konuda bilgili, yetişmiş bir ekip hazırlamayı düşünüyoruz. Çünkü şu anda Türkiye'mizin her ili, her ilçesi hemen hemen sallanıyor. Daha Tokat'ımızda Reşadiye'miz iki gün önce Niksar'ımız dün bir sallantı yaşadı. Tek dileğimiz bunun büyük bir afete dönüşmemesi. WhatsApp ve sosyal medya gruplarımızda, olacak olan depremleri hava radarlarımızdan takip ederek 24, 48 ve 72 saat önceden değerli milletimize bildiriyoruz. Derneğimiz Türkiye Cumhuriyeti aziz milletine hizmet etmek için 7/24 neredeyse uyumuyor. Yeter ki bizim milletimizin geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız güvende olsun. Yeter ki milletimiz binalarında rahat uyusun.” dedi.

“Biz bu işi Kahramanmaraş depreminden önce başladık”

Afet Tespiti ve Arama Kurtarma Derneği Kurucu Genel Başkanı Ömer Özkan, “üç gün önceki Bingöl’de 4,2’lik depremini biz tam 24 saat önceden uyarısını verdik. Şükür olsun bölgede yaşayan kardeşlerimiz de hemen bu uyarılarımızı alıp gerekli tedbirlerini alıyorlar. Onun öncesinde Maraş ve Malatya'daki 5,2’lik depremi biz erken uyarımızı verdik. O bölgede birkaç tane binamızın maalesef yıkıldığını öğrendik. Biz bu işi Kahramanmaraş depreminden önce başladık. Bu şekilde sosyal medya gruplarımız yoktu. şu anda derneğimizin kurucular kurulunda yer alan Kahramanmaraş'ta enkazla mücadele eden sevdiklerini kaybeden kıymetli İş Adamı, kurucu genel başkan yardımcım İmam Kayaalp Abimizin, büyüğümüzün şu anda mevcut başkanımın istekleriyle ilk bu işe girdik. Sosyal medyalarda insanları uyaralım, sevdiklerimizi uyaralım dediğimiz süreçteyiz. Şu anda da dernekleştik. Hep birlikte bütün ülkemize hizmet etmenin fırsatını buradan da devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan Ömer Özkan'ı takip etmelerini önemle rica ediyorum. Instagram sayfamız, ATAKDER.com.tr. Takip etmek isteyen bütün Tokatlı hemşehrilerimizi de büyük bir deprem gelmeden önce takibe almalarını istiyorum.” şeklinde konuştu.