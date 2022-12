Yardımcıoğlu, Bozkurt heykeli, nerede? Kahramanmaraş kalesi’ne neden konulmuyor?

Maraş Milli Mücadelesi’nde önemli bir yeri olan Bayrak Olayı’nın yaşanması sonrası 1936 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle o günün anısına Kahramanmaraş Kalesi’ne Bayrak Tutan Bozkurt Heykeli dikilmişti. Anıtın altındaki plakada “28 Teşrin Sani 335 (28 Kasım 1919) Cuma Günü Türk Maraş, Silah Gücü İle İnen Bayrağını İman Gücü İle Yenden Dalgalandırdı” yazıyordu... Bayrak Tutan Bozkurt Heykeli, Atatürk’ün vefatından kısa bir süre sonra da kaledeki yerinden kaldırılmıştı.

Bozkurt Heykeli’nin kim tarafından ne amaçla kaldırıldığı sırrını korurken BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu konuyu tekrar gündeme getirdi.

Yardımcıoğlu, “Bozkurt Heykeli, bize bir kahramanlığın, bir vatanperverliğin sonucu olarak hediye edilmiştir. Her zaman gıpta ile baktığımız hatta bazen haset ettiğimiz komşu şehirlerimize böyle bir Bozkurt Heykeli, Cumhuriyetin banisi Mustafa Kemal Atatürk tarafından hediye edilmiş olsaydı; onu, şehirlerinin baş köşelerine koyarlar ve övünerek anlatırlardı. Şehirlerine gelen misafirlere övünerek gösterirlerdi. Bize, Mustafa Kemal Atatürk tarafından hediye edilen Bozkurt Heykeli nerede” dedi.

“BOZKURT, SİMGESEL BİR KAVRAMDIR!”

Bozkurt’un Türk tarihinde simgesel bir kavram olduğunu belirten Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “Türkler, tarihin hiçbir evresinde hiçbir zaman puta tapmış bir millet değildir. Bozkurt, bizim putumuz da değildir. Bozkurt, simgesel bir kavramdır. Maraş halkının, Kahraman Maraşlının; vatanını, şehrini ne kadar sevdiğini, dinini ne kadar sevdiğini, bayrağını ne kadar sevdiğini, özgürlüğünü ve bağımsızlığını ne kadar sevdiğini, kanı pahasına bu sevgiyi gösterdiğinin bir timsalidir, Bozkurt! Kahramanmaraş’a, Mustafa Kemal Atatürk tarafından hediye edilen Bozkurt Heykeli’nin nerede olduğunu bir Kahramanmaraşlı olarak bilmek istiyoruz. Ve bu Bozkurt Heykeli’nin olması gerektiği yerde neden olmadığını da bilmek istiyoruz. Ve bir an önce kalede Türk Bayrağına destek veren bir şekilde, Bozkurt Heykeli’nin olması gerektiği yerde yani yerinde bulunmasını da bir an önce görmeyi arzu ediyoruz.”

“BOZKURT HEYKELİ CUMHURİYETİN 100’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE YERİNE KONMALI!’”

Bayrak Tutan Bozkurt Heykeli’nin bulunarak Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümünde yerine konulması gerektiğini ifade etti.

Yardımcıoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Kahramanmaraş Kalesi’nin burçlarında ay ve yıldızlı al bayrağı kucaklamış, omuzlamış vaziyette bulunması gereken Bozkurt Heykeli neden yok? Neden bir an önce yerine getirilmiyor? Bir an önce bulunması gereken yere neden konulmuyor? Türk’üm ve Müslüman’ım diyen her Allah’ın kulu, her Kahramanmaraşlı, Bozkurt Heykeli’nin akıbetini soracaktır, sormalıdır. Bunu şu an için bu şehri yönetenlerin, idare edenlerin de sorması gerektiğini düşünüyorum. Kahramanmaraş Kalesi’nde, Maraş’ı Kahraman Maraş yapan duygu, düşünce, eylem aksiyon insanlarının yaptığı kahramanlığın neticesi olarak bu şehre hediye edilen Bozkurt Heykeli, olması gerektiği yere bir an önce konulmalıdır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıldönümünde emanet, olması gerektiği yere bir an önce tevdi edilmelidir. Emanet, sahibine tevdi edilmelidir. Emanet, kalenin burçlarında olması gerektiği yere, daha önce olduğu gibi şimdi de olması gerektiği yere bir an önce konulmalıdır. Bekliyoruz. Hiçbir bahane üretmeden Ama’sız, Fakat’sız, Lakin’siz adam gibi bekliyoruz. İlgilisine de ilgililerine de duyurulur.”