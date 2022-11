Yardımcıoğlu: İnsanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleği öğretmenliktir

Milletlerin kaderini belirleyen en önemli etken olan eğitime en çok katkı sunan meslek grubunun öğretmenlik olduğunu aktaran Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, öğretmenlerin, geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizi bilimin ışığında en iyi şekilde yetiştirme amacıyla vazifelendirildiğini kaydetti.

Yardımcıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Öğretmenler, bu kutsal görevi icra ederken; çocuk ve gençlerin teknolojik yeniliklere yatkın, bilgili, özgüveni yüksek, çağı yakalamış, insanı seven, demokrasi ve insan haklarının kıymetini bilen, ufku ve vizyonu geniş, milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak yarınlara hazırlamaktadırlar. İnsanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleği öğretmenliktir ve insanoğlunun her zaman muhtaç kaldığı çok kutsal bir vazifedir. Her mesleğin kendine özgü bir takım özellikleri vardır; fakat bu mesleklerin içinde öğretmenliğin ayrı bir anlamı ayrı bir yeri vardır. Çünkü Öğretmenlik, bütün meslekleri doğuran bir ana durumundadır. Bütün meslekler bu anadan doğar, gelişir ve şekil alır.”

Türkiye'nin istikbalinin, öğretmenlerimizin tutuşturduğu eğitim meşalesi ile daha da aydınlık olacağına vurgu yapan Yardımcıoğlu, şunları aktardı: “Bu nedenle öğretmenlerimize, görevlerini daha iyi yapacakları ortamlar hazırlamalı, daha iyi imkânlar sağlamalıyız. Öğretmenlerimizin sorunlarıyla yakından ilgilenmeli, mesleklerini daha rahat icra etmeleri için kolaylıklar sağlamalıyız. Bu konuda öğrenciler, veliler, yerel yönetimler ve Bakanlıklarımıza önemli görevler düşüyor. Mesleğine gönül veren, tüm zorlu koşullara rağmen her coğrafyada fedakârca görev yapan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Atatürk ve şehitler olmak üzere, aramızdan ayrılan değerli öğretmenlerimizi ve eğitimcilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.”