Zafer Bayramı’nın 101. Yıl dönümü kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama programı Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk sunumu ile başladı. Devamında; Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali MükerremÜnlüer, milletvekilleri, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu ve şehir protokolü, Şeyhadil Mezarlığı’ndaki şehitliği ziyaret ederek şehitleri kabirleri başında dualarla yâd etti. Şehitlik ziyaretinin ardından Valilikte tebrik kabulü gerçekleştirildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kahramanmaraş Adliyesi önünde de bir dizi etkinlik düzenlendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiir dinletisinin ardından düzenlenen geçit töreniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sona erdi.

Ecdadımızı Rahmet ve Minnetle Anıyorum

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ta başlayan kurtuluş kıyamının akın akın büyüyerek tüm Anadolu’ya yayıldığı ve aziz topraklarımızın emperyalist güçlerden temizlendiği 30 Ağustos zaferinin 101. yıl dönümüne kavuşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm ecdadımızı minnetle yâd ediyor; bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu toprakları vatan kılmak için canını feda eden tüm şehitlerimize ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.