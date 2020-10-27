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Ziya Yenipınar’dan Kandil mesajı

Kamu Sen İl Başkanı ve Türk Eğitim Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Ziya Yenipınar, Mevlid kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ziya Yenipınar’dan Kandil mesajı

Ziya Yenipınar’dan Kandil mesajı

Kamu Sen İl Başkanı ve Türk Eğitim Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Ziya Yenipınar, Mevlid kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

27 Ekim 2020 Salı 17:55
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Yenipınar, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“İnsanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğduğu gün olan bir Mevlid Kandilini daha idrak ediyoruz.

Peygamberimiz’ in (S.A.S) doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlaksızlık kök salmış, eşitlik, adalet iyice bozulmuş, insanlık korku ve karanlığa teslim olmuş, hiç kimsenin can güvenliği kalmamış, dünya yaşanmaz bir hale gelmişti.

Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor, kadınlar pazarlarda adeta bir ticaret malı gibi alınıp satılıyordu. Efendimizin dünyayı şereflendirmesiyle birlikte kadınlar asli hüviyetine kavuşmuş, Cennet annelerin ayağı altındadır hadisi şerifiyle cahiliye döneminin tam tersine kadın, toplumda sayılan, sevilen, saygı ve hürmete layık bir konuma yükselmiştir.

Peygamber Efendimizin doğumu hem biz Müslümanlar hem de dünya insanlığı için önemli bir dönüm noktasıdır.

Bu düşüncelerle halkımızın, bütün Türk Milletinin ve Müslümanların Mevlid Kandilini tebrik eder, huzur, kardeşlik ve barış dolu bir dünyanın oluşmasına vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim.”

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