Yerinde Dönüşüm Projesi’nde başvuru süresi, 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Ancak binlerce vatandaşımız, ellerinde olmayan nedenlerle bu desteğe hâlâ ulaşamıyor.

TEKNİK İMKÂNSIZLIKLAR VATANDAŞI ZOR DURUMDA BIRAKTI

Deprem bölgesindeki 11 ilde zemin etüt hizmeti veren firma dağılımı dengesiz durumda. Bazı illerde 10’un üzerinde şirket faaliyet gösterirken, kimi illerde bu sayı 5’in altına düşüyor. İlçelerde durum daha da kritik; pek çok ilçede sadece bir ya da iki firma çalışabiliyor.

Şirketler, yasal sınırlamalar nedeniyle günlük en fazla 5-6 etüt yapabiliyor. Gece çalışmak isteseler de mevzuat buna izin vermiyor. Bu durum, başvuru süresi dolmadan önce bekleyen taleplerin karşılanmasını neredeyse imkânsız kılıyor.

Bir zemin etüt şirketi yetkilisi şöyle diyor:

“Aralıksız çalışmak istiyoruz ama mevzuat engel. Günde ancak 5-6 etüt tamamlayabiliyoruz. Şehir merkezlerinde bile talebe yetişemiyoruz, kırsalda ise durum daha vahim. Bu hızla tüm başvuruları tamamlamamız mümkün değil. Vatandaş çaresizce bekliyor ama bizim de elimiz kolumuz bağlı.”

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’nda yaşayan Mehmet Yılmaz da bu mağduriyetin canlı bir örneği:

“Bir aydır zemin etüdü sırası bekliyorum. İlçemizde birkaç firma var ama onlar da yoğunluktan yetişemiyor. Başvuru süresinin bitmesine bir ay kaldı. Ne yapacağımı bilmiyorum, evimi nasıl inşa edeceğim?”

VEKİLLER’DE GÜNDEME GETİRİYOR

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un TBMM’de yaptığı konuşma, sorunun ciddiyetini açıkça ortaya koyuyor:

“Yerinde dönüşümle ilgili süre sınırı kondu. 30 Haziran son deniyor. Yerinde dönüşümde prosedür zaten 4-5 ay sürüyor. Yerinde dönüşümün uzatılması gerekiyor. Sayın Bakan bunu en azından yıl başına kadar uzatırsa bölgede bir rahatlama olur.”

Mevcut teknik kapasite ve yasal sınırlamalar göz önüne alındığında, başvuru sürecinin tamamlanması gerçekçi görünmüyor. Başvuru süresinin en az bir yıl uzatılması ve firmalara gece çalışma izni verilmesi, artık ertelenemez bir ihtiyaç hâline gelmiştir.

VATANDAŞIN DEVLETE GÜVENİ SARSILMASIN

Kahramanmaraşlı bir vatandaş duygularını şu sözlerle dile getiriyor:

“Devletime her zaman güvendim. Ama firmalar sıra yetiştiremiyor. Miras davamız da bitmedi. Yine de devletimizin bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız sesimizi duyacaktır.”

Devletine sadakatle bağlı Türk milleti, felaketlerde her zaman kenetlenmiştir. Bu bağın güçlenerek devam etmesi için halkın devletinden somut bir destek görmesi şarttır.

OLASI RİSKLER

Başvuru süresi uzatılmazsa şu sonuçlarla karşılaşabiliriz:

• Hukuki sorunları devam eden binlerce vatandaş destekten mahrum kalacak

• Zemin etüt sırası bekleyen aileler mağdur olacak

• Geçici barınma koşullarında yaşama süresi uzayacak

• Deprem bölgelerinden göç ihtimali artacak, sosyal yapı zedelenecek

• Ekonomik ve psikolojik kayıplar büyüyecek

Bu olumsuzluklar, milletimizin ve devletimizin asla istemeyeceği bir tabloyu işaret ediyor.

SAYGIYLA SUNULAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a kamu vicdanını yansıtan çözüm önerilerimizi arz ediyoruz:

1. Başvuru süresi geriye dönük olarak en az bir yıl uzatılmalıdır

2. Hukuki süreci devam edenlere “şartlı başvuru” hakkı verilmelidir

3. Etüt şirketlerine gece mesaisi izni sağlanmalıdır

4. Kırsal bölgelerde firma sayısı artırılmalıdır

5. Acil çözüm merkezleri kurulmalıdır

6. Yardım miktarları güncel ekonomik koşullara göre yeniden düzenlenmelidir

Bu öneriler, siyasi değil; tamamen insani, teknik ve vicdani bir bakışla sunulmaktadır.

MİLLETİMİZİN DAYANIŞMA RUHU

Depremler umutları yıkmış olabilir ama Türk milleti, her zorluğun üstesinden birlikte gelmeyi başarmıştır. Bu süreçte de aynı kararlılığı göstereceğimize inancımız tamdır.

Başvuru süresinin uzatılması, depremzede vatandaşlarımızın yarasını sarma yolunda atılacak en kritik adımlardan biri olacaktır. Devletin şefkatli eli, milletimizin omzunda hissedilmelidir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızın, milletimizin bu haklı çağrısına kulak vereceğine güvenimiz tamdır. Çünkü biliyoruz ki: Türk Devleti, vatandaşının her daim yanındadır.