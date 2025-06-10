Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür ve sanat hayatını zenginleştirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, belediyenin Kültür Yayınları bünyesinde yayımlanan ve edebiyat camiasında ilgiyle takip edilen Yitiksöz Dergisi’nin 27. sayısı edebiyatseverlerle buluştu. Edebiyat dünyasında kendine özgü bir yer edinen Yitiksöz, 2023 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “Kamu Yayıncılığı Ödülü”ne layık görülerek bu alandaki başarısını tescillemişti.

Her sayısında edebi derinlik taşıyan şiir, deneme ve makalelere yer veren dergi, 27. sayısında da güçlü bir yazar kadrosuyla okurun karşısına çıkıyor. Yeni sayıda; Mehmet Narlı, Yasin Mortaş, Esma Polat, Asiye Ceyhan, Ekrem Elmas, Vedat Ali Kızıltepe ve Hüseyin Cömert gibi edebiyat dünyasının saygın isimlerinin kaleme aldığı eserler yer alıyor.

Dergide işlenen temalar ve ele alınan konular, çağın ruhunu yansıtan bir edebi panorama sunuyor. Derginin tüm sayılarına, https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergi adresinden e-dergi formatında ücretsiz olarak erişilebiliyor. Bu dijital erişim imkânı sayesinde Yitiksöz, Kahramanmaraş sınırlarını aşarak ülke genelindeki ve yurtdışındaki edebiyat meraklılarına da ulaşabiliyor.