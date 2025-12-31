Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması adına tüm ekipleriyle sahaya indi. Kar yağışının başlamasıyla birlikte Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yüzlerce araç ve personel, karla mücadele çalışmalarını derhal başlattı.

Ekipler, kar yağışının ilk dakikalarından itibaren şehir merkezi ile birlikte ilçe ve kırsal mahallelerde yoğun bir çalışma yürütüyor. Ana arterler başta olmak üzere cadde, bulvar ve kavşaklarda kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları aralıksız sürdürülerek yolların trafiğe açık tutulması sağlanıyor.

Özellikle yüksek kesimler ve ulaşım açısından kritik güzergâhlarda öncelikli müdahale gerçekleştiren ekipler, buzlanma riskine karşı da gerekli tüm tedbirleri alıyor. Vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi ve güvenli ulaşımın sağlanması adına sahada olan Büyükşehir ekipleri, hava şartlarını anbean takip ederek çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yürütülen koordinasyon sayesinde ekipler, ihtiyaç duyulan noktalara hızlı bir şekilde sevk ediliyor.

Büyükşehir Tüm Araç ve Personelle Sahada

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan değerlendirmede, “Şehrimiz genelinde etkili olan kar yağışının başlamasıyla birlikte ekiplerimiz anında çalışmalara başlamış, ana arterler başta olmak üzere tüm kritik güzergâhlarda kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarını başlatmıştır. Vatandaşlarımızın güvenli ulaşımını sağlamak ve günlük hayatın aksamaması adına ekiplerimiz 7/24 esasına göre görev yapmaktadır. Hem şehir merkezi hem de ilçelerimizde yolların açık tutulması için çalışmalarımız kesintisiz sürdürülecek” ifadelerine yer verildi.