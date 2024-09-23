Edirne‘de YRP İl Başkanlığı tarafından bebek ve çocuk katilliği, tecavüzcülük ile vatan hainliği gibi suçları işleyenlerin idam cezasına çarptırılması için imza kampanyası başlatıldı.

Kentin en yoğun caddelerinden Saraçlar Caddesi’nde kurulan stantta başlatılan imza kampanyasında konuşan YRP Edirne İl Başkanı Hakan Çalışkan, son günlerde yaşanan olaylardan dolayı idam cezasının tekrardan Türkiye gündeminde yer alması gerektiğinin altını çizdi.

‘Özellikle bebek, çocuk katilleri, tecavüzcüler ve vatan hainleri için idam cezası geri gelmeli’

Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gündeme alınmasını istediklerine vurgu yapan Çalışkan; “Yeniden Refah Partisi Edirne İl Başkanlığı olarak son yaşananlardan dolayı Edirne ve Türkiye gündeminde tekrar yer alması bir farkındalık olması açısından İdam Cezasının geri gelmesi için Edirne genelinde İmza Kampanyası düzenliyoruz. Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın dediği gibi parti olarak meclise gelmesi halinde destek vereceğiz. Özellikle bebek, çocuk katilleri, tecavüzcüler ve vatan hainleri için özel bir yaptırım caydırma olması açısından idam cezasının geri gelmesinin ve bu konunun TBMM’ne gündeme alınması istiyoruz” şeklinde konuştu.