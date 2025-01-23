Bildiri de Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Kamber Harmankaya şu ifadelerde bulundu:

Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ’ ın gözaltına alınması ve akabinde tutuklanması süreci kamuoyu gündeminin ilk sırasındaki yerini korumaktadır. Süreç başından sonuna iyi okunmalı ve doğru değerlendirilmelidir. Genel başkanımızın hangi sözleri üzerine bu süreç yaşandı ? Bu sözlerle kime hangi gerekçelerle cevap verdi ? Bu soruların cevabı durumu net bir biçimde ortaya koyacaktır. Sn. Ümit Özdağ’ın AKP Genel başkanının AKP Mersin kongresinde “100 yıllık oyun bozuluyor” “tek parti faşizmi” gibi söylemlerle Mustafa Kemal Atatürk’ü, Cumhuriyet’i ve Cumhuriyet’in Kurucu Kadrolarını üstü kapalı bir şekilde hedef alan sözlerine karşılık bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmasında Cumhuriyet döneminde yapılan kalkınma faaliyetlerinden bahsetmiş ve “100 yıllık sancılı süreç” denilen dönemde Kıbrıs’ta devlet kuracak kudrette olduğumuzu hatırlatmıştır. Bir takım tarihi benzetmelerle “ Hiçbir haçlı seferi AKP’nin bu ülkeye verdiği zararı verememiştir “ şeklinde siyasi bir eleştiride bulunmuştur. Hukukun sınırları içerisinde kalan ve suç unsuru taşımayan bu siyasi söylemler muhatabına ağır gelmiştir. Muhatabının bu sözlere cevap verecek siyasi argümanı ve kabiliyeti olmadığı için hukuk bir kez daha çiğnenmiş ve bir kez daha hukuk düzeni siyasetin maşası haline getirilmiştir. ‘Hukuk Düzeni’ ‘Demokrasi’ ‘İfade Özgürlüğü’ gibi söylemlerle gelen destek mesajları artık yeterli değildir. Bu kavramların bu ülkede karşılığının olmadığı zaten uzun bir zaman önce açığa çıkmıştır. Sayın ümit Özdağ tutuklanmasının en açık sebebi: ‘ bölücü terör örgütü liderine getirilecek affa karşı çıkan ve bu kapsamda samimi siyasi politika üreten tek lider olması ‘ ve de ‘ Atatürk’e ve Cumhuriyet’e üstü kapalı da olsa en tepedeki resmi makamdan saldırı yapılmasına ses çıkaran, tepki gösteren tek adam olması ‘ dır. Üstü kapalı yapılan saldırılar tepkisiz kalırsa bilinsin ki saldırganların cüreti artacak Atatürk ve Cumhuriyet açıktan sövülür hale gelecektir. Gelecek destek mesajlarının ‘Atatürk’ ‘Türk’ ve ‘Cumhuriyet’ vurgusu taşıması gerekir zira bu üç kelime emperyaller ve ülkemizdeki işbirlikçilerinin enflasyon yoluyla, gıda terörüyle, silahlı terör örgütleriyle, demografik işgalle hedefledikleri neticelerin PANZEHİRİDİR. Hiç durmaksızın ‘Atatürk’ ‘Türk’ ve ‘Cumhuriyet’ diyen Sn. Ümit Özdağ’ın şahsı değil ülkemizin temeli olan bu üç değer tutuklanmıştır. Mahkum edilip infaz edilmeden önce Türk milleti sandıkta gereğini yapacaktır.