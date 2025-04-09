Dora, Türk ordusunun hem yurt içi hem de yurt dışında üstlendiği kritik görevlerin, askerî sağlık altyapısıyla daha etkin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

"Askerimizin Hayati Müdahalesi Askerî Tıbbın Uzmanlığıyla Sağlanmalı"

Dora, konuşmasında, dünyanın en büyük ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, kara, deniz ve hava sınırlarında güvenliği sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda uluslararası alanda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiğini belirtti. "Operasyonlar sırasında ağır yaralanan askerlerimizin, askeri tıbbın uzmanlık alanına giren yöntemlerle, tecrübeli Türk hekimleri tarafından hızlıca tedavi edilmesi hayati önem taşımaktadır," dedi.

"NATO’da Askerî Hastanesi Olmayan Tek Ülke Türkiye"

MHP’li vekil, Türkiye'nin NATO üyesi ülkeler arasında askeri hastanesi bulunmayan tek ülke olduğuna dikkat çekti. Bu durumun, Türkiye gibi güçlü bir ordusu olan bir ülke için ciddi bir eksiklik olduğunu söyleyen Dora, askeri sağlık kurumlarının modern ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırılarak hizmete alınmasının elzem olduğunu belirtti.

"Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Uzanan Devlet Geleneği"

Zuhal Karakoç Dora, Osmanlı'dan Cumhuriyet’e miras kalan askeri hastanelerin kapatılmasının hem tarihî hem de stratejik açıdan yanlış bir karar olduğunu savundu. “Vatanı için canını feda etmeye hazır askerimize olan borcumuzu, ona en iyi sağlık hizmetini sunarak ödemeliyiz,” diyen Dora, askeri hastanelerin yeniden faaliyete geçmesinin hem devlet geleneğine uygun hem de milletin güvenlik algısını güçlendirici bir adım olacağını dile getirdi.