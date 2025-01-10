Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ile gerçekleşen görüşmede, Türkiye’nin savunma sanayisindeki güçlü konumu ve gelecek hedefleri detaylıca ele alındı.

Türk Savunma Sanayisi Gücüne Güç Katıyor

Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, yerli ve milli silah sistemleriyle donatılan, caydırıcı güce sahip Türk Silahlı Kuvvetleri’nin karada, havada ve denizde sergilediği üstün başarılara dikkat çekti. Türk milletinin hak ve menfaatlerini koruma kararlılığıyla çalışan Milli Savunma Bakanlığı’nın, tarihimizden aldığı güçle modern teknolojilere öncülük ettiğini ifade etti.

“Türk Milleti Güvende, Savunma Sanayimiz Emin Ellerde”

Ziyaret sırasında konuşan Dora, “Milli Savunma Bakanlığımız, kutlu tarihimizden aldığı güçle, milli güvenliğimizi esas alan politikaları doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Yerli ve milli silahlarımız, Türk milletinin bekâsını ve bağımsızlığını teminat altına alıyor,” dedi.

Milli Güvenlik İçin Kritik Çalışmalar Masaya Yatırıldı

Görüşmede, Türk savunma sanayisinin modernizasyonu, gelecekteki projeleri ve caydırıcılık gücünü artıracak yeni teknolojilere dair fikir alışverişinde bulunuldu. Doç. Dr. Dora, savunma sanayisinin kararlılıkla büyüdüğünü ve uluslararası arenada Türkiye’nin gücünü perçinlediğini belirtti.

Bu anlamlı ziyaret, Türk savunma sanayisinin geleceğine ışık tutarken, milli güvenliğimizin emin ellerde olduğunu bir kez daha gösterdi.