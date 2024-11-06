1 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek fuarda, Türk edebiyatının birbirinden değerli isimlerinin katılımıyla çeşitli etkinlikler okurlarla buluşacak.

6 Şubat depremlerinin ardından şehrin yeniden imar ve inşası noktasında tüm alanlarda yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat faaliyetlerine de aralıksız devam ediyor.

Asrın felaketi öncesi son olarak 8’incisi düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, bu yıl yeniden kapılarını edebiyatseverlere açacak.

22 Kasım Cuma günü açılışı gerçekleştirilecek fuarda, onlarca yayınevinin yanı sıra yerel ve ulusal yüzlerce şair ve yazar, okurlarla bir araya gelecek. KAFUM Fuar Alanında 1 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek fuarda, Türk edebiyatının birbirinden değerli isimlerinin katılımıyla panelden söyleşiye, imza gününden konferansa onlarca etkinlik düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, edebiyat rüzgârının eseceği fuara tüm okurlar davet edildi.