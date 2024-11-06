Milletvekili Dora, şehrin yeniden yapılanma sürecinde yalnızca fiziki iyileştirmelerin değil, psikolojik desteklerin de önemine değindi. Üniversite öğrencilerinin eğitimlerini rahatça sürdürebilmeleri için Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Karasu Kampüsü'ne yapılması planlanan 2000 kişilik öğrenci yurdu projesinin hızla tamamlanması gerektiğini belirten Dora, gençlerin barınma sorununun çözülmesinin Kahramanmaraş'ın öğrenci dostu bir şehir olarak öne çıkmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Spor Yatırımları ve Güreş Eğitim Merkezi İhtiyacı

Dora, Kahramanmaraş’ın ulusal ve uluslararası arenada başarı kazanan sporcular yetiştirdiğini belirterek, özellikle güreş alanında şehre yapılacak yatırımların önemine dikkat çekti. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi ve kapsamlı bir Güreş Eğitim Merkezi'nin Kahramanmaraş’ta kurulmasının gerekliliğine vurgu yapan Dora, sporcuların kendi şehirlerinde ailelerinden uzak kalmadan, maddi külfet yaşamadan spor yapabilmelerinin önemine değindi.

Stadyum Eksikliği ve Modern Spor Tesisleri Talebi

Kahramanmaraş’ın büyükşehir statüsüne sahip olmasına rağmen, hala yeterli standartlarda bir stadyuma sahip olmamasını eleştiren Dora, 6 Şubat depremlerine kadar başarıyla mücadele eden Kahramanmaraş Spor ve İstiklal Spor gibi yerel takımların uygun şartlarda antrenman yapabilmeleri ve maçlarını oynayabilmeleri için modern bir spor kompleksine ihtiyaç duyduğunu söyledi. Dora, şehre yakışacak kapasitede bir stadyumun Kahramanmaraşlı gençlerin spora olan ilgisini artıracağını ve kentin sportif kimliğini güçlendireceğini ifade etti.

Gençlere Yatırım, Kahramanmaraş’a Yatırım

Dora, Kahramanmaraş’ın gelişimine katkı sağlayacak spor yatırımlarının sadece sportif değil, aynı zamanda gençlerin fiziksel ve ruhsal sağlığı açısından da önem taşıdığını dile getirdi. Gençlerin spora olan ilgisinin desteklenmesinin asrın felaketi sonrasında onların geleceğe umutla bakmalarına yardımcı olacağını belirten Dora, "Spor yatırımları, gençliğimize ve şehrimizin geleceğine yapılacak en büyük destektir," diyerek yetkililere seslendi.

Kahramanmaraş'ın geleceğine ışık tutacak projelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Dora, hem gençlerin hem de şehir halkının spora olan ilgisinin artırılması için modern tesislerin ve bir stadyumun şehre kazandırılmasının elzem olduğunu belirtti.