Bu kritik ziyaret, Afşin’in kalkınma ve gelişim sürecine yönelik önemli görüşmelerin gerçekleştiği bir buluşma oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin ilçede hayata geçirdiği projeler, devam eden yatırımlar ve öncelikli ihtiyaçlar detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Afşin İçin Hedef Büyük!

Ziyarette konuşan İlçe Başkanı Karabulut, “Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle Afşin’i her alanda daha modern, daha yaşanabilir ve güçlü bir ilçe haline getirmeyi amaçlıyoruz. Ortak projelerimizle geleceğe güvenle yürüyoruz. Bu ziyaret, iş birliğimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir’den Tam Destek!

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise Afşin’in bölgesel kalkınma için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Afşin’in gelişimi ve vatandaşlarımızın refahı için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. İlçemiz için güzel projelerle hizmete devam edeceğiz.” dedi.

Bu ziyaret, Afşin’in geleceğine yönelik umutları artırırken, iş birliği ve dayanışmanın gücünü gözler önüne serdi. İlçemiz, Büyükşehir Belediyesi ile el ele vererek kalkınma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek.