Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü yol yatırımlarına Afşin’de de aralıksız devam ediyor. Daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturmak amacıyla hayata geçirilen çalışmalar, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırıyor.

Bu kapsamda, Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Başüstü – İğdemlik – Ağcaşar – Kepez Grup Yolu’nda önemli bir iyileştirme çalışması başlatıldı. İlçe merkezinden bölgedeki mahallelere ulaşımı sağlayan grup yolunda, zamanla artan trafik yükü ve yolun mevcut darlığı sebebiyle oluşan ulaşım aksaklıklarını gidermek amacıyla yol genişletme uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında dar bölümler iş makineleriyle açılarak genişletiliyor, böylece hem sürüş güvenliği hem de ulaşım konforu önemli ölçüde artırılıyor.

Aynı zamanda yolun dayanıklılığını artırmaya yönelik zemin düzenleme ve malzeme serimi gibi işlemler de eş zamanlı olarak yürütülüyor. Mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.