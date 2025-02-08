Afşin Kıraç Plaza’nın üçüncü katında faaliyet gösterecek olan işletme, fizyoterapi danışmanlığı ve pilates hizmetleri sunarak bölgedeki sağlık ve spor alanında önemli bir boşluğu dolduracak.

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Açılış töreninde konuşan Fizyoterapist Merve Nurcan Polat, sağlıklı bir yaşam için pilatesin önemine vurgu yaparak, "Duruş bozukluğu, bel, boyun ve sırt ağrıları, diz rahatsızlıkları gibi birçok sağlık sorununa yönelik egzersiz temelli tedavi uyguluyoruz. Ayrıca manüel terapi hizmetimiz de mevcut. Fıtık, boyun düzleşmesi ve diz ön çapraz bağ rahatsızlığı olan kişiler için özel programlar sunuyoruz. Tedavide kilonun bir engel olmadığını da belirtmek isterim" dedi.

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Afşin’de fizyoterapist eşliğinde pilates salonu açılan tek yer olma özelliğini taşıyan işletme, bölge halkının sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

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Polat, açılışa katılan herkese teşekkür ederek, fiziksel sağlık ve hareket kabiliyetini artırmak isteyen herkesi Mercan Fizyoterapi Danışmanlık ve Pilates Salonu’na davet etti.

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