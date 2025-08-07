Afşin Avcılar ve Atıcılar Derneği, eşsiz doğa manzaralarının kucağında Trap ve Skeet (Keklik – Uçkun) Atış Yarışması ve Etkinliği düzenliyor.

Bu etkinlik yalnızca sporun heyecanını yaşatmakla kalmayacak; Afşin’in doğal güzelliklerinin tanıtımı, kültürel etkileşimi ve yayla turizminin gelişmesine de katkı sağlayacak.

TARİH VE MEKAN

10 Ağustos Pazar günü sabah 09.30’da başlayacak ve 16.00’da sona erecek yarışma, Afşin’in serin yayla havasıyla ünlü Emir İlyas Mahallesi Mağaraözü Mevkii’nde gerçekleşecek.

Doğal kaynakları, tertemiz havası ve benzersiz yayla manzaralarıyla bu özel bölge, misafirlere unutulmaz bir atmosfer sunacak.

DERNEK BAŞKANI ASLANTÜRK’TEN GENİŞ DAVET

Afşin Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Ufuk Aslantürk, etkinlik ile ilgili şu açıklamada bulundu:

“Yaylaları ve akarsularıyla doğanın kalbi olan Afşin’de, sporu ve dostluğu bir araya getiren özel bir gün düzenliyoruz.

Yurtiçindeki ve yurtdışındaki tüm vatandaşlarımızı ve hemşehrilerimizi bu anlamlı etkinliğe davet ediyoruz.

Hep birlikte unutulmaz bir güne imza atacağız.

Destek veren Afşin Kaymakamlığımıza, Afşin Belediye Başkanımıza ve etkinliklerimizin gerçekleşmesine katkı sağlayan sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz.”

ÖDÜLLER VE SOSYAL ATMOSFER

Yarışmada dereceye giren sporcular; Aselkom Otomatik Av Tüfeği, Hatsan Havalı Tüfek, altın ödüller, kupa ve madalyalar kazanma fırsatı bulacak.

Profesyonel ve amatör kategorilerde yapılacak atışlar, dostane rekabeti ve sporun heyecanını zirveye çıkaracak.

Misafirlere gün boyunca ekmek arası kavurma ve ayran ikramı yapılacak. Ayrıca, ziyaretçilerin rahat edebilmesi için özel sosyal alanlar ve dinlenme bölgeleri hazırlandı.

AFŞİN’İN TANITIMINA VE YAYLA TURİZMİNE BÜYÜK KATKI

Bu etkinlik, sadece sporcuları buluşturmakla kalmayıp Afşin’in tanıtımına ve yayla turizminin gelişmesine de katkı sağlayacak.

Etkinliğin yapılacağı Mağaraözü bölgesi, sahip olduğu doğal kaynaklar ve eşsiz yayla havasıyla Afşin’in ön plana çıkan en önemli turizm merkezlerinden biri konumunda.

Afşin Avcılar ve Atıcılar Derneği yetkilileri;

“Sivil toplum kuruluşu olarak yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde yanımızda olan Afşin Kaymakamlığımıza, Afşin Belediye Başkanımıza ve etkinliklerimize katkı sağlayan sponsor firmalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.”

diyerek destek veren kurum ve firmalara teşekkürlerini ifade ettiler.

KATILIM VE İLETİŞİM

Yurtiçi ve yurtdışından katılacak misafirler, bilgi ve kayıt için şu iletişim kanallarını kullanabilir:

📞 0506 903 4554

🌐 Sosyal Medya Hesaplarımız üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.

DOĞA, SPOR VE DOSTLUK DOLU UNUTULMAZ BİR GÜN!

Hazırlıkların tamamlandığını belirten organizatörler, tüm vatandaşları, sporseverleri ve doğa tutkunlarını bu özel buluşmaya davet etti.

Spor, doğa ve dostluk dolu bu büyük günde Afşin sizleri bekliyor!