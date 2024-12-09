2006 yılında kurulan ve bugüne kadareğitim, sosyal ve kültürel anlamda hep aktif faaliyetleri ile gündemde olan Afşinder, 7. Olağan genel kurulunu Kemalpaşa Semt Konağında hemşerilerinin katılımı ile gerçekleştirdi.

Divan başkanlığını Ali Başaran’ın yaptığı genel kurula,saygı duruşu, istiklal marşı ile üyelerden ve depremde vefat edenler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak başlandı.

Kuruluşunun 20. Yılına özel farklı ve özel çalışmalarının olacağını söyleyen Ahmet Ardıç, şimdiye kadar gerek dernek merkezimizin olduğu bölgedekistk’lara, gerekse Kahramanmaraş ve tüm Türkiye deki faaliyette olan derneklerimize örnek olmak için projeler üretmeye çalıştık, farkındalık oluşturmak adına bir misyon yüklendik.İnşaallah yeni dönemde,yeni yönetim kurulu üyelerimiz ile daha güzel işlere imza atmayı hedefliyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne kadar derneğimize emek ve katkı sunan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum dedi.

Genel kurula ; KüçükçekmeceBüyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Mehmet Cem Özel, Yeniden Refah Partisi ilçe Başkanı Mehmet Öztürk, Maraşfed Başkanı Uğur Yinanç, Türkoğlu Dernek Başkanı İrfan Yavşan, Göksun Dernek Başkanı Hayrullah Doğan, Yeni Elbistan Dernek Başkanı Mevlüt Yener, Arıtaş Dernek Başkanı Fadime Dağlı Atak, Bakamder Başkanı Kadir Tecirli, Büyüktatlar Dernek Başkanı Avşar Arı, Büget Dernek Başkanı Ramazan Yetgin, Küçüktatlar Dernek Başkanı Mehmet Barel, Armarder Başkanı Recep Tecirli, Büyükyapalak Dernek Başkanı Mehmet Özkan, Gaziosmanpaşa İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Kerem Akpınar, Şanlıurfa Dernek Başkanı Abbas Parlak, Afşin Haber Merkezi Halil Demir, Karpedo Dondurma bölge müdürü Ümit Çelebi, Üniversite TV yönetim kurulu Başkanı Harun Şahinile çok sayıda üyeler katılırken, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal ile CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç tebrik mesajı gönderdiler.

Genel Kurul sonunda hatıra fotoğrafı çekilirken, katılımcılara çayın yanında özel hazırlatılan, Kahramanmaraş çöreği, tarhana, kuruyemiş ve dondurma ikram edildi.