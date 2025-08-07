Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından “Ailecek Fuardayız” temasıyla düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, altıncı gününde de on binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir ilgi ve coşkuyla devam etti.

Her yaştan misafirin kendine hitap eden bir etkinlik bulabildiği fuar alanı, nostalji ile yeniliği bir araya getiren zengin içeriğiyle öne çıkıyor. Fuara hem şehir içinden hem de Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen misafirler, organizasyonun kalitesinden ve yarattığı atmosferden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Katılımcılar arasında geçmişin hatıralarını canlandıran da vardı, ilk defa fuarı deneyimleyip kendi anılarını oluşturan da.

“Başka Fuarlara Benzemiyor, Burası Bir Marka”

Fuarın renkli atmosferine İstanbul’dan katılan Halil Kahya, “İstanbul’dan geldim, ayakkabıcılık yapıyorum. Türkiye’nin farklı yerlerinde düzenlenen fuarlara da katılıyorum. Burası baya heyecanlı ve kalabalık bir fuar. Katıldığım diğer fuarlardan çok daha güzel ve kalabalık. Geleneksel Ağustos Fuarı başka bir marka” dedi.

“Duyduğumdan Çok Daha Güzel Bir Fuar”

23 yaşındaki Ahmet Hacıoğlu ise ilk kez katıldığı fuarın, büyüklerinden dinlediklerinden daha da güzel olduğunu vurguladı. Hacıoğlu, “Büyüklerimden bu fuarı duyuyordum, şehrimiz için çok önemliymiş. Dedemden, babamdan duyduğumdan çok daha güzel bir fuarmış. Ben de bu yıl yaşadıklarımı ve hissettiklerimi babama, dedeme anlatacağım” diye konuştu.

“Çocukluk Anılarım Canlandı”

Fuarın yıllardır süregelen geleneğini hatırlatan bir diğer isim Serap Yenipınar oldu.Yenipınar, “Çocukken babamız bu fuara bizleri getirsin diye çok heyecanlanırdık. Ağustos ayının gelmesini iple çekerdik. Bu sene de çok güzel bir alan oluşturulmuş. Alanı gezdikçe çocukluk yıllarım aklıma geldi, duygulandım. Tekrar bu Ağustos Fuarı’nın düzenlenmesi bizler için çok değerli” ifadelerini kullandı.

“Yeni Anılar Biriktiriyorum”

Ayşegül Kuşar ise fuarın sunduğu etkinlik çeşitliliğine dikkat çekerek, “Ağustos Fuarı dolu dolu geçiyor, özellikle konserlere bayıldık. Birbirinden değerli sanatçılar geliyor. Herkese hitap eden bir fuar oluyor, alışveriş alanları da çok güzel düzenlenmiş. Şehrimize dair her şey burada var diyebilirim. Burada yıllar sonra çocukluk anılarımı tazeleme imkânı bulurken aynı zamanda yeni anılar da biriktiriyorum” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımı Da Getirdim, Bu Kültürü Görsünler İstedim”

Konya’dan memleketi Kahramanmaraş’a gelen Mustafa Fıstıkçıoğlu da fuarın nostaljik yönünü çocuklarına aktarmak istediğini söyledi. Fıstıkçıoğlu, “Yaz tatilinde memleketime geldim. Buraya gelmişken çocukluk yıllarımın en güzel zamanlarının geçtiği Geleneksel Ağustos Fuarı’na da uğradım. Gayet güzel bir atmosfer var burada. Çocuklarıma da bu fuarı gösteriyorum. Şehrimize dair her şeyi bu fuarda görmek mümkün; dondurma, firik, bakırcılık, ahşap oyma yani her şey bu fuarda mevcut” cümlelerini kaydetti.

“Kahramanmaraş’ın Kültürünü Tanıdım, Anlatacağım”

Fuarı gezen misafirler sadece Kahramanmaraşlılar değildi. Diyarbakır’dan gelen Baran Yaray da fuarın kültürel zenginliğinden etkilendiğini belirterek, “Kahramanmaraş’a dair her şeyi burada görme imkânımız oldu. Biberi, dondurmayı, firiği, tarhanayı hep gördük burada. Diyarbakır’a gittiğimde Kahramanmaraş’ın güzelliklerini anlatacağım” diye konuştu.