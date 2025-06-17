Özer, aile hekimlerinin, 6 ay boyunca muayeneye gelmeyen vatandaşlar nedeniyle ücret kesintisine uğradığını belirterek, "Hastaların gelmemesinden hekimler sorumlu değilken, bu durum onların maaşlarının düşmesine yol açıyor. Bu kabul edilemez bir uygulama!" dedi.

Ayrıca, Hizmete Yönelik Performans (HYP) sisteminin adil olmadığını vurgulayan Özer, "Çalışanlar, kendi yaptıkları HYP üzerinden değil, başkalarının performansına göre değerlendiriliyor. Bu da büyük bir mağduriyete yol açıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Söz Verdi, Ancak Düzenleme Gelmedi

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin geçtiğimiz hafta Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci ile görüştüğünü ve konuyu ilettiğini hatırlatan Özer, "Bakan Yardımcısı, kısa sürede bu sorunun çözüleceğini söyledi. Ancak şu ana kadar somut bir adım atılmadı" diye konuştu.

"Maaşlarda %20'ye Varan Kayıplar Yaşanıyor"

Özer, kesintiler nedeniyle aile hekimlerinin maaşlarında %20'ye varan düşüşler olduğunu belirterek, "Bu durum, sistemin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Bakanlık, bir an önce harekete geçmeli ve bu haksız kesintilere son vermeli" çağrısında bulundu.

"Çalışanların Ekonomisi Belirsizliğe Sürükleniyor"

Sağlık Bakanlığı'nın her ay farklı kesintilerle çalışanların maaşlarını belirsizliğe sürüklediğini ifade eden Özer, "Artık bu sürpriz kesintilere bir son verilmeli. Çalışanlar, ne kadar maaş alacağını bilemiyor. Bu durum, motivasyonu düşürüyor ve hizmet kalitesini olumsuz etkiliyor" dedi.

Türk Sağlık-Sen Mücadeleye Devam Edecek

Mehmet Özer, Türk Sağlık-Sen olarak konuyu takip etmeye devam edeceklerini belirterek, "Bu haksızlığa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Bakanlık, bir an önce adım atmalı ve aile hekimlerinin mağduriyetini gidermelidir" diyerek sözlerini tamamladı.

Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklama yapması ve acil bir düzenleme getirmesi bekleniyor.