Çocuklara dondurma ikram edilirken, miniklerin başlarına takılan taçlar renkli görüntülere sahne oldu. Öğretmenlere de güller takdim edilerek güne anlam katıldı.

ZİYARETLERİN DEVAMI NİTELİĞİNDE OLDU

Etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, geçen hafta İl Başkanı, İlçe Başkanı ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Dereköy, Peynirdere, Yusufhacılı ve Bulanık Mahalleleri’ne yapılan ziyaretlerin ardından bu programla bütünlüğün pekiştirildiği vurgulandı.

“ÇOCUKLARIMIZIN SEVİNCİ EN BÜYÜK MUTLULUK”

Kadın Kolları Başkanı Hatice Kenger, “Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizler için paha biçilmez. Onların sevinci, bizlerin de en büyük mutluluğu. Yeni eğitim-öğretim yılının başarılı ve hayırlı geçmesini diliyorum” dedi.

“BÜTÜNLÜĞÜMÜZÜ GÜZEL BİR ÇALIŞMAYLA GÖSTERDİK”

Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Güneş ise, “Geçen hafta il ve ilçe başkanlarımızla köy ziyaretleri yapmıştık. Bugün de kadın kollarımızla Dereköy İlköğretim Okulu’nda çocuklarımız ve öğretmenlerimizle buluşarak bütünlüğümüzü pekiştirdik. Sahada olmaya ve vatandaşlarımızla gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MİNİKLERİN MUTLULUĞU YÜZLERİNE YANSIDI

Öğrenciler ikram edilen dondurmalarla sevinç yaşarken, başlarına takılan taçlarla da günün küçük kahramanları oldu. Öğretmenler ise takdim edilen güllerden duydukları memnuniyeti dile getirerek organizasyona emek verenlere teşekkür etti.