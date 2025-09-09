Yeni düzenleme 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Alınan karar ile otel, lokanta işletmeciliği ve şehir içi yolcu taşımacılığı gibi birçok iş kolunda 30 büyükşehirde aynı vergilendirme sistemi uygulanacak. Böylece aynı işi yapanlar arasında eşitlik sağlanması hedefleniyor.

Resmi Gazete’de yayımlandı

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda hazırlanan “Ticari Kazancı Basit Usulde Tespit Edilen Mükellefler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, daha önce 13 büyükşehirde basit usul kapsamı dışında tutulan bazı faaliyetler, artık diğer 17 büyükşehir için de aynı şekilde düzenlendi. Böylece 30 büyükşehirdeki tüm mükellefler için ortak bir uygulama hayata geçirilecek.

Taksi ve minibüslerde gerçek usul dönemi

Yeni düzenleme ile büyükşehirlerde ticari taksi, dolmuş, minibüs ve otobüs işletmecileri 1 Ocak 2026’dan itibaren basit usulden çıkarılarak gerçek usulde vergilendirilecek.

Basit usulden yararlanabilmek için yıllık hasılatın 480 bin liranın altında olması şartı bulunurken, plaka değerleri ve kira bedelleri dikkate alınarak şehir içi taşımacılık faaliyetinin basit usule uygun olmadığına karar verildi.

30 bin nüfusun altındaki ilçeler kapsam dışı

Büyükşehirlerde olmasına rağmen nüfusu 30 binin altında kalan ilçelerdeki esnaf ise gerekli şartları taşıması halinde basit usulden faydalanmaya devam edecek.

Yeni uygulama ile vergi adaletinin sağlanması ve kayıt dışı ekonominin önlenmesi amaçlanıyor. Düzenleme 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.